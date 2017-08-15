Нью-Йорк, США, 15 августа, 2017, 19:48 — ИА Регнум. Организация Объединённых Наций получила только 21% от суммы, необходимой для проведения гуманитарных операций в Донбассе. Об этом говорится в распространённом 15 августа докладе Управления по координации гуманитарных вопросов ООН.

Анашкин Сергей ИА Красная Весна ООН

Как сообщается, агентствами ООН было запрошено в общей сложности $214 млн на обеспечение работы в Донбассе в соответствии с планом гуманитарного реагирования. Однако на сегодняшний день на эти цели получено только $45 млн.

В докладе УКГВ ООН отмечается, что недостаток финансирование может усугубить положение миллионов людей, которые сегодня зависят от гуманитарной помощи.

Напомним, Киев с апреля 2014 года ведёт боевую операцию против Донецкой и Луганской народных республик, объявивших о независимости после произошедшего в феврале того же года госпереворота на Украине, который отказались поддержать жители Донбасса.

По данным ООН, жертвами продолжающегося конфликта стали уже более 10 тысяч человек, около 1,6 млн человек стали вынужденными переселенцами.

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