Москва, 18 августа, 2017, 06:06 — ИА Регнум. 17−18 августа руководители внешнеполитических ведомств России и Японии проведут очередные переговоры. Можно ли извлечь полезные знания из исторических уроков российско-японских отношений, рассказывает доктор исторических наук, постоянный автор ИА REGNUM Анатолий Кошкин.

Сама по себе проблема договора о «совместной хозяйственной деятельности» на южных Курильских островах представляет собой дипломатический аналог «квадратуры круга». Проблемой, которую можно до бесконечности обсуждать, но так и не прийти к окончательному решению, сделала этот вопрос японская позиция, объявляющая «суверенитет» на эти территории.

Можно ли найти исторические параллели, которые помогли бы понять линию японской дипломатии и предугадать дальнейшее направление развития японской мысли о южных Курилах? Пожалуй, было бы невредно освежить в памяти договоры, заключенные по результатом Русско-японской войны. Тогда царское правительство России, стремясь как можно скорее нормализовать отношения на Дальнем Востоке, шло на серьезные уступки Японии. А японская дипломатия проявила себя цепкой, агрессивной и склонной считать компромисс поражением.

Япония тех лет, старясь получить максимум выгод из войны, в которой она победила, стремилась не только получить максимальные преференции здесь и сейчас, но и предусмотреть дальнейшую экспансию как в экономическом, так и в военном смысле. Попытка царской России умиротворить Японию не только не ограничила японские аппетиты, но была воспринята Токио как поощрение все новых захватов в Восточной Азии.

Читайте подробности в материале: У России уже был опыт «умиротворения» Японии. Каков же он?

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