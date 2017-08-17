Белгород, 18 августа, 2017, 00:05 — ИА Регнум. «Мы тоже хотим жить», «Мы хотим жить, а не влачить жалкое существование», «Я хочу жить», — такие надписи раземщают участники флешмоба, начатого с целью привлечь внимание к серьезнейшей проблеме отечественного здравоохранения. Ситуацию анализирует редактор ИА REGNUM Светлана Шаповлова.

Группа «Гормоны или смерть» в соцсети «ВКонтакте» «Верните Т3. Мы тоже хотим жить», — написано на плакате одной из участниц акции

Патологиям щитовидной железы подвержены до 40% населения России. В качестве лекарственного препарата в рамках т.н. монотерапии больным гипотериозом сейчас назначается только прогормон Т4. Однако есть люди — и их много! — которым необходим и гормон Т3. В России нет лекарств, содержащих этот гормон, а без него жизнь больных превращается в пытку. В итоге препараты люди вынуждены покупать за рубежом.

Стоимость упаковки «Тибона» может доходить до 8000 рублей, неудивительно, что больные с горечью утверждают, что «чиновникам наплевать на миллионы больных, которые умирают от того, что просто нет денег купить препарат Т3 за границей». А пока больные, которые нуждаются в комбинированной терапии, продолжают получать ответы вроде того, что и без Т3 «всё прекрасно лечится».

Прекрасно ли? Читайте в статье: Гормоны или смерть: как жизнь пациентки чуть не закончилась в «психушке»

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