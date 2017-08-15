Калуга, 15 августа, 2017, 19:26 — ИА Регнум. Ожидается, что ВРП Калужской области ближайшие три года будет иметь положительную динамику с ежегодным приростом не менее 1−1,5%, заявил на презентации правительству региона прогноза социально-экономического развития области министр Дмитрий Разумовский. Так, прогноз традиционно разработан в двух вариантах: предусматривающем сдержанную динамику роста экономики и базирующемся на более позитивной конъюнктуре рынка, смягчении денежно-кредитной политики и повышении инвестиционной активности, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

ИА REGNUM Рост российской экономики

По словам министра экономического развития региона Дмитрия Разумовского, при целевом показателе валовый региональный продукт (ВРП) в 2018—2020 годах покажет ежегодный прирост в 2−3%. В 2018 году объем ВРП в номинальном выражении составить 394 млрд рублей по базовому варианту. За три года ВРП должен увеличиться более чем на 50 млрд рублей.

Что касается маркера ВРП в виде оплаты наёмного труда, базовый сценарий предусматривает, что к 2018 году размер среднемесячной зарплаты увеличится до 34 тыс. 828 рублей, что на 5,3% выше уровня 2017 года. К 2020 году он превысит 38 тыс. рублей. В прогнозе заложено постепенное восстановление роста реальной заработной платы с учётом стабилизации уровня инфляции.

К 2018 году в области прогнозируют рост выпуска промышленной продукции, который составит 105−106% от показателей 2017 года. Объём промышленного производства достигнет уровня в 638−641 млрд рублей.

Рост индекса промышленного производства должен превысить среднеобластной уровень, что связывают с расширением фармацевтического кластера в регионе, а также с выходом на проектную мощность ряда фармкомпаний и предприятий по выпуску стройматериалов и автомобильного стекла.

В 2017—2020 годах прогнозируется стабильный рост сельского хозяйства. Минимальный рост выпуска сельхозпродукции в 2018 году оценивают в 18,6% — до 45,3 млрд рублей. Ключевым развитием сельского хозяйства остается животноводство.

Ожидается, что в 2018—2020 годах в регион придут новые инвестиции. Так, в 2017 году в области откроют семь новых предприятий, а самым крупным проектом стал завод по производству внутривенных медицинских растворов. В 2018 году планируется запуск ещё около 10 новых предприятий. Планируемый объём инвестиций составить 91 млрд рублей. К 2020 году минимальный объём инвестиций должен возрасти до 93,1 млрд рублей, ожидаемый — до 97,1 млрд рублей. 12% от общего объёма инвестиций в регион должно прийтись на долю сельского хозяйства.

Первый заместитель губернатора области Дмитрий Денисов заявил о необходимости дальнейшей работы по диверсификации промышленного производства, особенно предприятий оборонно-промышленного комплекса. Так, региональному министерству экономического развития необходимо принять конкретные меры для повышения конкурентоспособности калужских предприятий.

«Важно также способствовать более широкому вовлечению региональных предприятий в российскую программу импортозамещения, использовать их мощности для модернизации производства местных машиностроителей и других производителей высокотехнологичной продукции», — считает Дмитрий Денисов.

Напомним, на территории Калужской области реализуют порядка 160 инвестиционных проектов. Работают 12 индустриальных парка, создана особая экономическая зона «Калуга». Общий объём инвестиций с 2012 года составил порядка 467 млрд рублей, создано 10 тысяч рабочих мест.