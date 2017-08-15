Берлин, 15 августа, 2017, 18:57 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль обвинил руководство США в непредсказуемой политике и раскритиковал «крайне воинственную риторику» американского президента Дональда Трампа в отношении Северной Кореи, сообщает газета Kolner Stadt-Anzeiger, опубликовавшая 15 августа интервью главы МИД ФРГ.

Kremlin.ru Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль

«Подобные конфликты начинаются со слов, а завершаются военной операцией», — цитирует издание слова министра иностранных дел Германии.

«Весь мир шокирован непредсказуемостью политики США. Очень тяжело понять, кто там главный», — подчеркнул Зигмар Габриэль.

По мнению главы МИД ФРГ, если госсекретарь Рекс Тиллерсон и глава Пентагона Джеймс Мэттис не считают необходимым военное вмешательство США в ситуацию в Корее, то в администрации Дональда Трампа есть другие люди, желающие подменить силу закона правом того, кто сильнее.

Зигмар Габриэль отметил, что расставание американцев с универсальными ценностями в виде права, свободы и демократии ослабляет совокупный Запад.

Министр иностранных дел Германии предостерег от эскалации конфликта вокруг КНДР и выразил мнение, что в данный момент наступило «время дипломатии, а не боевых кличей».

«Невольная эскалация способна вдруг превратиться в войну», — предостерег Зигмар Габриэль.