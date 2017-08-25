Санкт-Петербург, 25 августа, 2017, 12:00 — ИА Регнум. 12 августа Московская управа составила приблизительную сводку группам, съехавшимся на совещание делегатов. Представителей четырех Госдум — 488, крестьян — 400, от Советов и общественных организаций —129, городов— 147, земского и городского союзов — 18, земств — 118, торгово-промышленных кругов и банков —150, научных организаций — 99, трудовой интеллигенции — 83, армии и флота —117, духовенства — 24, национальных организаций — 58, продовольственных комитетов — 90, сельскохозяйственных обществ — 51, кооперативов — 313, профсоюзов — 176, правительственных комиссаров — 33, военного ведомства — 16, сословных учреждений — 4, членов правительства — 15.

Плакат Временного правительства

Члены совещания все еще прибывают.

Государственное совещание в Москве открылось в три часа речью Керенского.

«Временное правительство созвало вас сюда, граждане, не для обсуждения программных вопросов и тем паче не для попыток, откуда бы они ни исходили, колебания власти… Пусть знают все, кто раз уже пытался поднять вооруженную руку на власть народную… что эта попытка будет прекращена железом и кровью. Пусть еще больше остерегаются те посягатели, которые думают, что настало время, опираясь на штыки, низвергнуть революционную власть…

Государство переживает час смертельной опасности… Голодающие города, все более и более расстраивающийся транспорт… падение производительности и заводской работы, открытый отказ со стороны многоимущих… поддержать государство жертвами… И, наконец, позор… когда части русских войск… от малодушия и презренной трусости уходили назад… Все лучшие силы… торжество русской революции связывали с торжеством нашим на фронте…

Те, кто боялись и потому молчали, теперь идут с оружием в руках, а другие на своих собраниях осмеливаются произносить против верховной власти государства Российского слова, за которые они, как за оскорбление величества, были бы раньше поставлены за пределы досягаемости…

И здесь, в попытках открытого нападения или скрытых заговоров, здесь предел нашему терпению. И всякий, кто перейдет эту черту, тот встретится с властью, которая в своих репрессиях заставит преступников вспомнить, что было в старину самодержавия…

Я… поставлю предел стремлениям использовать великое несчастие русское… и какие бы и кто бы мне ультиматумы ни предъявляли, я сумею его подчинить воле верховной власти и мне, верховному главе ее…

И говоря об армии… я должен засвидетельствовать… великую любовь, которую питает Временное правительство… к погибающему за родину офицерству…

Крестьяне хоронят павших русских воинов

Мы хотим, и мы добьемся, чтобы никто не смел считать Российское государство на втором месте среди мировых государств… Признаки ослабления нашего военного фронта вследствие прорыва… мы видим также и в тех стремлениях, которые замечаются среди некоторых народов самой державы русской…

Я как военный министр внес во Временное правительство частичное восстановление смертной казни… но пусть никто не осмеливается на этом пункте нам ставить какие-нибудь безусловные «требования».

Если стихийное разрушение, развал… будет продолжаться… то хватит сил у Временного правительства бороться так, как окажется это нужным… все, чем возмущаются нынешние возродители армии, все проведено до меня, помимо меня и их руками… и комиссары, и комитеты, и дисциплинарные суды будут сохранены, но все получит те формы, которые нужны ныне для армии… Я должен… засвидетельствовать одно: что со времени моего вступления в военное министерство ни одна мера, которая могла бы разрушить силу армии или авторитет командного состава, не прошла…

Вся армия… должна являться образцом дисциплинированности и подчинения младших старшим, а всех — власти верховной…»

Затем выступает Авксентьев:

«Временное правительство должно во внутреннем строительстве поставить во главу угла идею государственности, идею порядка… Должно обладать сильной властью».

Главной задачей на местах Авксентьев считает установление самоуправлений, комиссаров правительства, объединение работ всевозможных комитетов, институт разъездных комиссаров, краевые органы власти.

Совет солдатских и рабочих депутатов

Прокопович говорит:

«Этот год на войну мы уже израсходовали 18 миллиардов… Положение страны в продовольственном отношении очень тяжело: всего заготовки возложенной на министерство продовольствия, по хлебному и зерновому фуражу от 700 до 800 млн пудов, жиров требуется 8 ½ млн пуд., мяса 50 млн. Во многих местах население не обеспечено хлебом. Запасы в Петрограде и Москве упали до минимума. Острую нужду в хлебе испытывали также губернии: Калужская, Владимирская, Костромская, Нижегородская, Тверская, Смоленская, Витебская и Могилевская…

Необходим государственный контроль над предприятиями, дающий уверенность в отсутствии злостных мер, подготовляемых предпринимателями против рабочих, необходимо установление твердых цен на большую часть предметов потребления, установление твердой заработной платы в важных отраслях труда. Необходимо ограничение уровня прибыли предпринимателей нормальным процентом…

Вмешательство рабочих в управление предприятиями совершенно недопустимо… Необходимо распространение коллективных договоров найма… третейское разбирательство…

Процент больных паровозов достиг 25% всего состава…»

Некрасов делает доклад о финансовом положении. Говорит, что с 1 марта, но 16 июля в среднем в месяц выпускалось по 832 миллиона бумажных рублей. Далее указывает на новые большие расходы, которые вызвала революция, и призывает к экономии.

Керенский так оценивает совещание:

«Московское совещание вообще чрезвычайно важный этап в развитии движения за утверждение в России военной диктатуры. Это пролог к 27 августа. Здесь русская республиканская реакция окончательно осознает себя… здесь производится подсчет сил, здесь объединяются те общественные круги, которые идейно и материально питают это движение. Здесь сильно увеличивается круг активных конспиративных работников, здесь, наконец, впервые был представлен России ее будущий диктатор Корнилов…»

Х69 Неизвестный художник. Монограмма А. П. Серия открыток «Типы революции». «Земгусар» (под офицера)

«Социал-демократ» по поводу Московского совещания пишет:

«Правительство уже оттолкнуло от себя революционную демократию и теперь, сорганизовав контрреволюционные элементы, хочет опереться на них. Вот смысл сегодняшних событий: буржуазия окончательно захватывает в свои руки власть…

Пусть не работает ни один завод, пусть станет трамвай, пусть погаснет электричество, пусть окруженное тьмой будет заседать собрание мракобесов контрреволюции».

Далее газета призывает воздержаться от демонстрации во избежание провокации.

Стало известно, что приехавшие вместе с делегацией из Петрограда в Москву большевики, вопреки решению ВЦИК, решили на Московском совещании выступить со своей декларацией и затем в виде протеста покинуть заседание. Избранное вчера Бюро, обсудив намерение большевиков, единогласно постановило: лишить их права быть на Московском совещании. В ответ фракционное собрание большевиков вынесло следующую резолюцию:

«Мы, представители фракции большевиков во ВЦИК, считаем необходимым заявить следующее:

Ни один революционер, ни одна революционная партия не может, не имеет права авансом гарантировать ни при каких условиях отказа от своего права покинуть то или иное совещание, если того требует их революционная совесть и интересы представляемого ею класса, почему мы заявляем: отказываясь от выступлений в качестве самостоятельной фракции ВЦИК в порядке активного участия в совещании, мы не можем гарантировать, что в известный момент, в зависимости от фактического осуществления нашего прогноза относительно контрреволюционного характера состава совещания и целей совещания, мы оставляем за собой, как и всякий член любого собрания, право покинуть его в тот или другой момент. Мы считаем лишение нас мандатов вопиющим нарушением всех наших прав как представителей наиболее активной части пролетариата и как членов ВЦИК. Мы считаем, что если такое решение будет принято и всей делегацией ВЦИК, делегация ВЦИК превратилась бы из делегации ВЦИК во фракционное собрание с.-р. и меньшевиков. По поручению большевистской фракции Ногин. 12 авг. 1917 года».

В ответ на это Чхеидзе от имени ВЦИК сообщил фракции большевиков следующее:

«В ответ на ваше заявление от 12 авг. президиум на основании постановления ВЦИК подтверждает, что вы не можете быть допущены к участию в составе делегации ВЦИК, так как отказываетесь свое поведение на съезде согласовать с постановлением большинства. Только всей делегации, как целому, может принадлежать право решения вопроса о целесообразности ухода с совещания, ибо демонстративный уход с совещания есть вполне определенный политический акт. Вашим постановлением действовать в этом вопросе самостоятельно вы сами выключили себя из состава делегации ВЦИК».

Таким образом, большевики на совещание не были допущены и свою декларацию сдали в президиум совещания.

Николай Чхеидзе

Заседание членов ВЦИК, оставшихся в Петрограде, разрешает ряд технических вопросов. Поручается трем лицам составить воззвание к населению на основе полученных телефонограмм из Москвы.

«ВЦИК, участвуя в Московском совещании, отстаивает путь… возвещенный в декларации 8 июля… Всякая попытка использовать совещание в целях контрреволюционных встретит самый решительный отпор со стороны высших органов демократии».

Далее воззвание призывает «спокойно выжидать событий» и «дать решительный отпор всем провокационным попыткам вызвать единичные выступления».

«Известия» пишут:

«Действующая армия. Закрыта газета армейского комитета: «Голос 10-й Армии». Последний номер конфискован, а в типографии штаба, где раньше печаталась газета, печатаются бюллетени реакционного союза офицеров при Ставке».

«Дело народа» печатает циркулярное распоряжение комиссарам всех фронтов от правительственного комиссара при Верховном главнокомандующем Филоненко.

«Приказами военного министра Керенского и Верховного главнокомандующего митинги в действующей армии безусловно запрещены. Бывают, однако, случаи, когда комиссарам необходимо сделать разъяснение воинской части и выслушать то или иное ее заявление. В подобных случаях комиссарам надлежит обратиться к командному составу с предложением выстроить часть, и, после того как она будет построена, скомандовать ей «вольно» и затем уже приступить к выполнению задачи».

Корнилов издал приказ о формировании четырех полков георгиевских кавалеров в Пскове, Минске, Киеве и Одессе. Полки объединить в георгиевскую бригаду, ее подчинить «непосредственно мне», управление бригады поместить в Могилеве.

«Известия» пишут сообщение под заглавием «Петрограду и Риге не угрожает опасность»:

«Исполком Совета солдатских депутатов 11-й армии и комиссары ВЦИК, хорошо знакомые с боевой обстановкой в этом районе фронта, доводят до всеобщего сведения следующее:

«В Тукумском и Приморском направлении и между болотом Тируль и рекой Аа 10 августа нашими войсками по приказу главнокомандующего армией был совершен отход на заранее приготовленную позицию, представляющую значительно большие удобства для обороны фронта. Отход был совершен без боя, исключительно в целях стратегических. Основная линия нашего нового расположения находится в полной неприкосновенности».

Рига

«Социал-демократ» пишет о 100-тысячной забастовке в Москве:

«Москва. Сегодня всеобщая забастовка рабочих — трамвай не ходит, фабрики стоят».

Значительное большинство фабрик и заводов бастует. Некоторые рестораны и кофейни закрыты. В рабочих районах на большинстве фабрик и заводов происходили митинги, на которых обсуждался вопрос об отношении к совещанию. Выносятся большевистские резолюции с осуждением демократии за участие в совещании. Во многих резолюциях требуется немедленный разгон совещания. Демонстраций не было.

«Пролетарий» по поводу всеобщей забастовки в Москве в день открытия совещания пишет: «Москва не отстает от Петрограда». И потом спрашивает оборонцев и других участников совещания: «Что же, опять бежать? Из Петрограда в Москву, а из Москвы — куда?»

«Известия Московского Совета» (оборонческая газета) 22 августа пишут:

«12 августа, вопреки постановлению Советов, забастовало огромное большинство московских рабочих… что объясняется тем, что массы пошли за большевиками… Недовольство масс контрреволюционным курсом внешней и внутренней политики, взятым Временным правительством «4-го созыва», растет изо дня в день…

Пора, наконец, понять, что большевики — это не «безответственные группы», а один из отрядов организованной революционной демократии, за которым стоят широкие массы, быть может, не всегда дисциплинированные, но зато беззаветно преданные делу революции…»

В Киеве и Костроме состоялись однодневные забастовки протеста против Московского совещания.

Объединенное заседание гельсингфорского ЦК Балтфлота и судебных команд постановило потребовать у Временного правительства освобождения бывшего командующего адмирала Вердеревского.

Броненосец «Наварин» Балтийского флота

«Дело народа» пишет:

«Кронштадтский С. Р. и С. Д. но вопросу об арестованных в Петрограде в дни 3−5 июля кронштадтцах постановил: протестовать против того, что арестованным не предъявляют никаких обвинений, избрать делегацию, которая совместно с ВЦИК должна выяснить обстоятельства арестов, запросить ВЦИК по поводу освобождения офицеров, арестованных в Кронштадте в мартовские дни, и арестовать, впредь до возвращения делегации, освобожденного до дня судебного следствия подпрапорщика 1-то артиллерийского полка Меженного».

«Речь» пишет, что следствие по делу большевиков о событиях 3−5 июля идет усиленным темпом. Следствием заняты 6 судебных следователей во главе со следователем по особо важным делам Александровым.

«Известия» печатают заявление Каменева и письмо его к министру юстиции по поводу очередной клеветнической статьи, опубликованной в газете от имени министерства юстиции.

По приказанию комиссара градоначальства Москвы, правление союза кирпичников было полицейскою силою выдворено из занятого им помещения. Все материалы, книги и вещи были свалены в мешок и т. д.

В Петрограде забастовали 18 типографий. Причина— конфликт из-за тарифа с предпринимателями.

«Социал-демократ» печатает резолюции протеста против Московского совещания, вынесенные за последние два дня на 17 фабриках и собраниях рабочих; печатает список 49 фабрик и заводов, решивших объявить однодневную забастовку в день открытия Московского совещания. 6-я батарея 1-й запасной бригады вынесла резкую резолюцию протеста против политики правительства и Московского совещания, правление профсоюзов кожевников и картонажников призывает своих членов к однодневной забастовке и т.д. и т. п.

2-я конференция фабрично-заводских комитетов заслушивает призыв Левина мобилизовать свои силы, подчеркивающий то обстоятельство, что

«промышленники намереваются устроить общий и согласованный локаут, и фабрично-заводские организации должны быть готовы к тому, чтобы взять в свои руки управление заводами и фабриками, иначе грозит гибель рабочим».

Владимир Ленин

Единогласно выносится следующая резолюция по поводу Московского совещания:

«Рассматривая Московское совещание как попытку организации контрреволюционных сил, как стремление подделать общенародное мнение и как первый решительный шаг со стороны контрреволюционной буржуазии сорвать созыв Учредительного собрания, — 2-я общегородская конференция фабрично-заводских комитетов, считая вредным участие в этом совещании, постановила предложить фабрично-заводским комитетам разоблачать перед рабочими противонародный характер этого совещания и решительно осудить политику его поддержки, подкрепляя свой протест сборами в пользу гонимой рабочей печати.

Конференция приветствует московский пролетариат, объявивший забастовку в знак протеста против совещания».

Далее принимается резолюция против травли большевиков и за освобождение политзаключенных

В Новочеркасске открылся крестьянский съезд. Он проходит под влиянием эсеров.

Бюро фракции большевиков Петроградского Совета выпустило обращение к рабочим и солдатам Петербурга о необходимости воздержаться от выступлений без прямого призыва к тому от партийных организаций. В кронштадтской газете «Пролетарское дело» появилось воззвание ЦК большевиков против Московского совещания.

В ответ на запрос Петроградского Комитета партии эсеров получен следующий ответ от ЦК большевиков:

«Уважаемые товарищи! В ответ на запрос делегации конференции вашей партии об отношении к каким-либо выступлениям в ближайшие дни ЦК РСДРП сообщает, что он считает недопустимыми и нежелательными подобные выступления и, в полном согласии с решениями 6-го съезда РСДРП (резолюция о политическом положении, п. 9), предпринимает все зависящие от него меры в целях предотвращения и удержания масс от всяких уличных выступлений. С товарищеским приветом член ЦК Я. Свердлов. Секретарь ЦК В. Менжинская».

«Дело народа» публикует это письмо и печатает далее:

«На заседании Временного Военного комитета и временного бюро ВЦИК т. Володарский сделал заявление, что ЦК партии с.-д. (большевиков) призывает к воздержанию от всяких выступлений, демонстраций и пр. Такое же постановление было единогласно принято на состоявшемся 12 августа совещании с.-д. большевиков фракции Совета Р. и С. Д., о чем бюро с.-д. фракции большевиков уполномочило довести до сведения ВЦИК».