Великий Новгород, 15 августа, 2017, 18:27 — ИА Регнум. В Новгородской области в единый день голосования 10 сентября 2017 года будут открыты 539 избирательных участков, но только 62,2% из них полностью оборудованы для инвалидов и людей с ограниченными возможностями. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-центре правительства региона, об этом было заявлено на расширенном заседании рабочей группы, которое провёл вице-губернатор Сергей Сорокин.

Дарья Антонова ИА REGNUM Инвалид-колясочник

По его словам, в день выборов будут открыты 539 избирательных участков, и главная задача органов исполнительной власти области, органов местного самоуправления — создать максимально комфортные условия для всех участников избирательного процесса.

«На особом контроле — обеспечение избирательных прав инвалидов и людей с ограниченными возможностями, и в этом направлении органами местного самоуправления сделано немало: переведены на первые этажи зданий помещения для голосования, произведено устройство пандусов и перил. Однако на сегодняшний день только 62,2% избирательных участков полностью оборудованы для инвалидов и людей с ограниченными возможностями», — отметил руководитель департамента внутренней политики Новгородской области Захар Ляшук.

По его словам, в июне 2017 года проведена паспортизация всех избирательных участков, а в течение августа пройдет комплексная проверка. Помещения для голосования проверят на соответствие их требованиям безопасности и передадут в установленном порядке участковым избирательным комиссиям.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 10 сентября 2017 года в Новгородской области пройдут досрочные выборы губернатора — прежний глава региона Сергей Митин ушёл в отставку 13 февраля, не дожидаясь окончания срока своих полномочий. На пост губернатора претендуют пять кандидатов: Ольга Ефимова (КПРФ), Николай Захаров («Патриоты России»), Антон Морозов (ЛДПР), Андрей Никитин («Единая Россия») и Михаил Панов («Справедливая Россия»).

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Кроме того, в регионе состоятся выборы восьми глав сельских поселений: Передольского (Батецкий район), Ёгольского, Прогресского, Сушиловского (Боровичский район), Ивантеевского (Валдайский район), Кабожского, Анцифировского, Дворищенского (Хвойнинский район), а также депутатов в представительные органы местного самоуправления Солецкого и Шимского городских поселений.

В Новгородской области зарегистрировано более 507 тысяч избирателей.