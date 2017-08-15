Москва, 15 августа, 2017, 18:30 — ИА Регнум. Решение «Яндекс.Такси» внедрить систему страхования пассажиров, заключив договор со страховщиками, опережающая мера компании в ответ на готовящуюся инициативу Национального союза страховщиков ответственности, где планируют включить легковые такси в систему обязательного страхования гражданской ответственности перевозчиков перед пассажирами, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор прямого канала продаж и развития инноваций компании INTOUCH Павел Бутенко.

Такси

По его мнению, нововведение не должно сказаться на стоимости услуг по перевозкам.

«В целом проект очень позитивный и для бизнеса, и для граждан, для которых процесс получения выплат при аварии может стать намного проще. Что касается увеличения цен на поездки, то для пользователей оно произойдет незаметно — если брать общее количество поездок и процент аварий, речь будет идти, скорее всего, о сумме в пределах нескольких процентов от стоимости поездки. Пока не понятно, как этот проект будет реализован, однако при грамотном подходе граждане от него только выиграют», — считает Бутенко.

Как корреспонденту ИА REGNUM заявил вице-президент всероссийского союза страховщиков Максим Данилов, решение «Яндекс.Такси» внедрить страховании жизни и здоровья пассажиров от несчастного случая вне рамок обязательных видов страхования выглядит оптимистично, так как в настоящее время пассажиры защищены только в рамках закона об ОСАГО, лимит выплат по которому составляет 500 тыс. рублей.

«Такую инициативу бизнеса можно только приветствовать, потому что это повышает защищенность пассажиров и работает на развитие рынка страхования жизни. Кроме того, нам известно, что ряд страховых компаний уже успешно работали в этом направлении с российскими таксопарками, заключая такие договоры о дополнительной защите пассажиров», — отметил Данилов.

По мнению председателя общественного Движения «Taxi 2018» Станислава Швагеруса, стоимость страховки абсолютно не будет влиять на тарифы. Он также отметил, что такси — единственный не застрахованный вид транспорта в России, так как доступное страховое покрытие по водительскому ОСАГО для такси специально дороже.

«Это общемировая практика, когда ответственность лежит на агрегаторах, они страхуют пассажиров, по сути именно они заключают с пассажиром договор фрахтования такси и несут ответственность перед пассажирами. В дальнейшем будет долгий процесс определения цены страховых покрытий: какую-то часть должен оплатить водитель, но основную часть несет тот, кто заключил договор для предоставления транспортного средства. Здесь можно только приветствовать решение «Яндекс.Такси» и надеяться на то, что остальные участники рынка тоже будут страховать своих пассажиров», — подчеркнул Швагерус.

Отметим, ранее было заявлено, что «Яндекс.Такси» ведет переговоры с крупными страховщиками об организации страхования жизни и здоровья пассажиров во время поездки. Данную функцию также обсуждают в Uber, с которым «Яндекс» объединяет свои сервисы такси в России и ряде других стран. Среди возможных компаний, которые будут оказывать страховые услуги, значатся «Ингосстрах», РЕСО и ВСК.