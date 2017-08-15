Дамаск, 15 августа, 2017, 18:22 — ИА Регнум. Истребитель МиГ-21 ВВС Сирии сбит боевиками в восточной части провинции Эс-Сувейда, передаёт телеканал Sky News Arabia.

Eugen Mihai Миг 21

Как сообщается, боевики группировки «Джейш Усуд аль-Шаркия», которая входит в альянс оппозиционной «Свободной сирийской армии», заявили, что взяли в плен пилота самолёта, которому удалось выжить.

Судя по опубликованным фотографиям, лётчик получил ранения при приземлении.

Других подробностей произошедшего на данный момент не приводится. При этом официального подтверждения или опровержения данной информации от командования правительственных войск Сирии пока не поступало.

МиГ-21 — советский многоцелевой истребитель, разработанный в середине пятидесятых годов прошлого века. Серийно выпускался в СССР до 1985 года, а в начале 90-х годов был снят с вооружения в России.

В настоящее время истребитель находится на вооружении некоторых стран Ближнего Востока, а также Восточной Европы.