Санкт-Петербург, 15 августа, 2017, 18:26 — ИА Регнум. Оптический феномен гало — радужное кольцо вокруг солнца — жители Санкт-Петербурга и Ленинградской области заметили в небе сегодня, 15 августа, передаёт корреспондент ИА REGNUM. Фотографии этого редкого явления быстро распространились в социальных сетях.

Цитата х/ф «Звёздные Войны», эпизод IV «Новая Надежда», реж. Дж.Лукас, США, 1977г Закат двух Солнц

Гало обычно появляется вокруг Солнца и Луны, иногда вокруг других мощных источников света — подобное явление можно увидеть вокруг уличных фонарей. Бывает много разновидностей гало, но все они вызваны преимущественно ледяными кристаллами в перистых облаках на высоте 5—10 км в верхних слоях тропосферы.

Это красивое небесное явление радует глаз горожан, однако, как утверждают синоптики, чаще всего свидетельствует о приближении атмосферных фронтов, об ухудшении погоды (дождю, похолоданию, ветру и т.д.). Сохранилось множество народных примет, подтверждающих этот факт.

Засвидетельствован феномен гало в разных его проявлениях и в летописях. Например, в «Слове о полку Игореве» рассказывается, что перед наступлением половцев и пленением Игоря «четыре солнца засияли над русской землей», что было воспринято как знак надвигающейся большой беды. В 1551 году после длительной осады немецкого города Магдебурга император Карла V увидел в небе над городом гало с ложными солнцами. Его восприняли, как знамение в защиту осаждённых, поэтому было принято решение снять осаду города.

В Петербурге такое явление в последний раз наблюдалось в феврале 2017 года. Как правило, гало можно увидеть в холодное время года. Поэтому появление «второго солнца» летом считается редкостью.

«Вот такой эффект гало заметили сегодня мои итальянцы над Спасом и аж затрепетали», — поделилась наблюдениями одна из петербурженок в соцсети, приложив фотографию куполов храма Спас на Крови на фоне этого явления.

«Первый раз такое вижу… Думал, конец света… А это оказывается гало!», — восторженно поделился впечатлениями другой местный житель.

Добавим, несмотря на тот факт, что гало, как правило, является предвестником ухудшения погоды, серьезных изменений синоптики не прогнозируют. Как и сегодня, температура воздуха прогреется примерно до 23 градусов, ни сильного ветра, ни осадков не ожидается.

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