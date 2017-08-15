Брюссель, 15 августа, 2017, 18:10 — ИА Регнум. В представительстве ОБСЕ по свободе СМИ депортацию корреспондента ВГТРК с Украины назвали ограничением свободы слова, указано в сообщении офиса ОБСЕ в Twitter.

Aleksandr Sirota Миссия ОБСЕ

«Такие депортации российских журналистов с Украины ограничивают свободу СМИ», — написано в сообщении офиса ОБСЕ в Twitter.

На задержание Службой безопасности Украины и последующую депортацию корреспондента ВГТРК Тамары Нерсесьян с Украины МИД России ответил выражением своего возмущения.

Напомним, 14 августа в Киеве сотрудники Службы безопасности Украины задержали корреспондента телеканала ВГТРК Тамару Нерсесьян. Многочасовой допрос журналистки закончился тем, что поздней ночью её привезли к российской границе и вынудили пешком покинуть пределы Украины.