Ярославль, 15 августа, 2017, 18:09 — ИА Регнум. В 2018 году в Ярославле планируется отремонтировать 34 дороги протяженностью 54 километра, потратив на это 2 млрд рублей. Информацию об этом депутатам муниципалитета Ярославля сообщили на рабочем совещании, посвященном формированию муниципальных программ на 2018 год, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Муниципалитет Ярославля

В 2018 году дорожные работы в Ярославле продолжатся по федеральной программе «Безопасные и качественные дороги». Перечень улиц, подлежащих ремонту, мэрия Ярославля пока не представляет общественности, так как программа еще может быть скорректирована.

«Мы говорим о 34 улицах, однако, учитывая опыт этого года, можно говорить, что по итогам торгов произойдет экономия бюджетных средств и на сэкономленные деньги мы сможем сделать еще 3−4 улицы. В 2017 и 2018 году в рамках программы возможен только текущий ремонт. С 2019 года по данной программе мы сможем рассчитывать и на капитальный ремонт городских дорог», — сказал депутатам заместитель мэра Ярославля Михаил Кузнецов.

Депутат Олег Ненилин все же потребовал от мэрии огласить список подлежащих ремонту улиц.

«Отсутствие адресного перечня недопустимо. Мы в прошлом году говорили об этом: должна быть долгосрочная программа ремонта дорог, чтобы жители понимали, когда можно ожидать ремонта той или иной улицы. Для нас приятной неожиданностью стал ремонт проезда Подвойского. Мы сейчас проводим встречи с жителями, и на встречах люди высказывали разумные предложения по ремонту проезда. Но изменить уже ничего нельзя, контракт разыгран. Необходимо вовлекать людей в обсуждение предстоящих работ», — сказал депутат муниципалитета Ярославля Олег Ненилин.

Депутат Евгений Баранов задал вопрос о реконструкции Ленинградского проспекта, ранее муниципалитет выделял средства на подготовку проектно-сметной документации. Михаил Кузнецов ответил, что такие работы планируются мэрией.

Заместитель председателя контрольно-счетной палаты Ярославля Андрей Литвинов отметил, что потребность программы в средствах пока не обеспечена на 578 млн рублей.

«То, что было высказано контрольно-счетной палатой, надо поправить. Высказано много предложений, их надо обсуждать. Мы каждый год говорим о программе ремонта дорог. Эта программа должна быть известна, если не по обеспеченности финансами, то по потребности. Чтобы не было такого: кто-то сказал срочно сделать, и все побежали. Чтобы был план на 3−5 лет, чтобы людям было понятно, что планирует делать власть. Иначе получается, что делаем шикарную дорогу, а дальше ямы, и народ смеется. Я поддерживаю своих коллег, что нужен список. Даже если он будет меняться, ничего страшного в этом нет. Нужно привлекать людей к обсуждению, привлекать депутатов», — сказал председатель постоянной комиссии по бюджету Сергей Смоленский.

Проекты муниципальных программ 2018 года депутаты еще раз рассмотрят на специальных слушаниях, которые состоятся в начале сентября. После этого работа над проектом бюджета Ярославля 2018 года будет продолжена.