Москва, 15 августа, 2017, 17:56 — ИА Регнум. Законопроект о совершенствовании налогового законодательства для бизнеса внес в нижнюю палату российского парламента глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров («Единая Россия»), передает корреспондент ИА REGNUM 15 августа.

Налоги

Законопроект подготовлен для реализации предложений президента РФ Владимира Путина, озвученных в послании Федеральному собранию 1 декабря 2016 года. Тогда глава государства заявил, что налоговая система РФ должна быть реформирована таким образом, «чтобы она работала на главную цель: на стимулирование деловой активности, на рост экономики и инвестиций, создавала конкурентные условия для развития наших предприятий».

Как отмечает Макаров, для достижения таких целей необходимо использовать меры налогового стимулирования, снизить административную нагрузку на бизнес и обеспечить стабильность и предсказуемость системы налогообложения. Его законопроект, в частности, предлагает пересмотреть подходы к налоговому контролю.

«Действующая система регулирования налогового контроля была сформирована более 15 лет назад. За это время и в экономической жизни страны, и в организационной контрольной работе налоговых органов произошли колоссальные изменения. Появились новые инструменты контроля, новые формы контроля. Налоговый контроль вышел на качественно иной уровень эффективности, который позволяет сегодня пересмотреть прежние формы налогового контроля», — отмечает автор документа.

Так, законопроект предлагает сократить сроки проведения камеральной проверки. Кроме того, Макаров также предлагает установить, что повторная проверка возможна только в случае, если в декларации зафиксированно уменьшение налога.

Документ уточняет и процедуру рассмотрения материалов, полученных налоговыми органами в ходе дополнительных мероприятий налогового контроля.

«По итогам дополнительных мероприятий налогового контроля будет составляться отдельный акт, в котором проверяющие будут фиксировать суть самих контрольных мероприятий, а также свои выводы, сделанные по итогам этих мероприятий налогового контроля. Налогоплательщик получает возможность ознакомиться с таким актом и подготовить возражения по содержащимся в нем доводам», — отмечает автор законопроекта.

Такая мера позволит повысить объективность решения о проведении налоговой проверки, уверен Макаров.

Помимо этого, инициатива также упрощает процедуру установки ставки НДС в 0% по операциям, связанным с экспортом товаров за рубеж. Так, нулевая ставка налога теперь может применяться вне зависимости от гражданства покупателя (сегодня нулевая ставка НДС доступна только если покупатель экспортируемых товаров — иностранное лицо).

Также при экспорте товара теперь не придётся предоставлять товаросопроводительные документы, а документы, представленные в налоговый орган, не надо будет представлять повторно.

Законопроект также предлагает сократить перечень внутрироссийских сделок, которые подлежат обязательному налоговому контролю. Сегодня под проверки подпадают все сделки на сумму от 1 млрд рублей. Депутат Макаров предлагает повысить порог до 3 млрд рублей.

«Эта мера позволит налоговым органам сфокусировать свое внимание на крупных сделках, имеющих важное значение для бюджетной системы, не отвлекаясь на контроль цен по мелким операциям», — поясняет Макаров в сопроводительных документах к законопроекту.

Кроме того, по его словам, такая мера также позволит освободить налогоплательщиков от обязанности уведомлять налоговые органы о небольших сделках, не представляющих существенного риска для бюджетной системы.