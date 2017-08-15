Киев, 15 августа, 2017, 17:55 — ИА Регнум. Изображение военнослужащего Вооружённых сил Украины на памятнике «воинам АТО», торжественно открытом 15 августа в Киеве, оказалось плагиатом. Пользователи социальных сетей обратили внимание на очевидную схожесть изображения с постером к компьютерной игре Diablo III.

Oliver Neumann, deviantart.net Фан-арт Оливера Нойманна по игре Diablo III

На приводимых снимках видно, что образ крылатого существа с мечом на постаменте памятника практически полностью скопирован с неофициального арта к игре, который был создан пользователем сайта Deviantart Оливером Нойманном.

Изображение представляет собой обои для рабочего стола компьютера. На них запечатлён один из персонажей игры — Архангел Тираэль, который, согласно описанию, «вершит беспристрастный суд посредством Меча Правосудия». Оружие, которым он обладает, способно «рассечь любую материю или врага, существующих в природе».

При этом создатели мемориала скопировали не только фигуру героя игры, но и фон с плаката, лишь раскрасив крылья персонажа в цвета украинского флага и «вложив» ему в руку щит с гербом Украины.

Новый памятник карателям из АТО 6

Напомним, 15 августа в Киеве состоялось открытие памятника военнослужащим ВСУ, погибшим в ходе боевых действий в Донбассе. Мемориал представляет собой меч, пронзающий карту России, а на постаменте изображён крылатый военнослужащий.

По данным ООН, жертвами войны в Донбассе, начатой Киевом в апреле 2014 года, стали уже более 10 тысяч человек.