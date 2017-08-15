Львов, Украина, 15 августа, 2017, 17:50 — ИА Регнум. Количество пассажиров, которые выезжают с Украины в Россию по железной дороге, снижается с 2014 года. И это притом что с 2015 года между странами было полностью остановлено авиационное сообщение. В настоящее время поездки в РФ осуществляются только с помощью железнодорожного, автобусного и автомобильного транспорта.

Valery1970 Поезд Львов-Москва

Примечательно, что на фоне межгосударственного конфликта лидером по перевозке пассажиров железнодорожным транспортом в РФ стал поезд №073/074 Львов — Москва, а его ближайшим конкурентом стал поезд Харьков — Москва.

В частности, данные публичного акционерного общества (ПАО) «Укрзализныци», предоставленные по запросу внефракционного народного депутата Юрия Левченко, свидетельствуют о том, что в I полугодии 2017 года на львовском поезде государственную границу c РФ пересекли 87 тысяч пассажиров, пишет Левый берег.

Отмечается, что всего за первые шесть месяцев 2017 года с Украины в РФ выехали 424,6 тысячи пассажиров, въехали — 434 тысячи. При этом поездами «Укрзализници» воспользовались 385,6 тысячи на въезд и 379,8 тысячи на выезд.

Рейтинг популярности поездов выглядит следующим образом:

№073/074 Львов — Москва (прицепные вагоны из Ковеля, Черновцов и Ивано-Франковска) — 87,2 тыс. пассажиров на выезд и 87,3 тыс. на въезд.

№6/5 Киев — Москва (прицепные вагоны из Чернигова) — 64,2 тыс. пассажиров на выезд и 48,6 тыс. на въезд.

№53/54 Киев — Санкт-Петербург (прицепные вагоны из Харькова и Днепра) — 17,6 тыс. пассажиров на выезд и 18,1 тыс. на въезд.

№23/24 Одесса — Москва — 36,6 тыс. пассажиров на выезд и 52,6 тыс. на въезд.

№63/64 Николаев — Москва (прицепные вагоны из Херсона) — 45,6 тыс. пассажиров на выезд, и 44,0 тыс. на въезд.

№73/74 Днепр (Днепропетровск) — Москва (прицепные вагонами из Кривого Рога) — 54,6 тыс. пассажиров на выезд, и 62,4 тыс. на въезд.

№19/20 Харьков — Москва (прицепные вагоны из Кременчуга и Сум) — 54,1 тыс. пассажиров на выезд, и 47,6 тыс. на въезд.

№55/55 Хмельницкий — Москва (прицепные вагоны из Жмеринки) — 25,8 тыс. пассажиров на выезд и 19,1 тыс. на въезд.

При этом поездами Кишинев — Москва и Кишинев — Санкт-Петербург воспользовались 44 тыс. пассажиров на выезд и 55,8 тыс. на въезд.

В июне 2017 года «Укрзализныця» проинформировала, что с начала 2017 года железнодорожным транспортом в Россию выехали 347,4 тыс. пассажиров. При этом среднее количество пассажиров в сутки уменьшилось на 18% по сравнению с 2016 г. В этом году в среднем за сутки в Россию с Украины поездами ехали 2,3 тыс. пассажиров (в 2016 году показатель составлял 2,8 тыс. человек).

Из России на Украину в 2017 году железнодорожными путями приехали 332,5 тыс. пассажиров. В то же время за весь 2016 г. с Украины в РФ выехали 1 млн 36 тыс. пассажиров. В обратном направлении — 1 млн 49,6 тыс. человек.

Всего в Россию курсируют 15 поездов, девять из которых — украинские. Также из Молдавии через Украину курсируют три молдавских поезда и один российский. На Украину через Россию ходят два азербайджанских поезда.

Можно не сомневаться, отрицательная тенденция в железнодорожном сообщении между странами будет усиливаться. В августе 2017 года на участке Журавка — Миллерово в Ростовской области РФ запустила движение двухпутной электрифицированной железной дороги в обход Украины. Участок Журавка — Миллерово соединяет железнодорожным сообщением российские регионы, его общая протяженность составляет 122,5 км.

Ранее, министр транспорта РФ Максим Соколов заявил, что введенная в эксплуатацию железная дорога обеспечит России «независимость от прохождения границы соседней Украины».

Кроме того, свою лепту в сокращение железнодорожного сообщения между странами внесет и украинская сторона. В июле 2017 года Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение ввести новый порядок пересечения границы Украины, который вступит в силу с 1 января 2018 года. Согласно нововведениям гражданин РФ, который хочет посетить Украину, заблаговременно должен будет зарегистрироваться и предоставить в украинский МИД необходимые данные. Помимо этого, вводится требование обязательной регистрации граждан РФ, которые находятся на территории Украины, на месте их временного пребывания.

По словам секретаря СНБО Александра Турчинова, такие решения были приняты из соображений безопасности.

«Эта система связана с усилением безопасности. После терактов, агрессии в рамках «гибридной войны», которую ведет против нас РФ. Это необходимо для того, чтобы диверсанты, террористы, шпионы не могли пересекать нашу границу с подставными документами», — заявил 10 июля Турчинов.

Стоит отметить, что украинские власти также рассматривают возможность полной приостановки не только железнодорожного, но и автобусного сообщения с Россией. В частности, 6 июня 2017 года министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что поддерживает эту идею.

«Как гражданин Украины я поддерживаю эту идею», — рассказал Омелян в интервью «ЗН».

На вопрос, будет ли он лично инициировать такое решение, Омелян отметил:

«Это вопрос к правительству». Министр также опроверг информацию о том, что летом 2017 года Украина прекратит железнодорожное сообщение с Россией.

Ранее российское издание «КоммерсантЪ» со ссылкой на источник, близкий к правительству Украины, писало, что с 1 июля Украина может полностью прекратить пассажирское железнодорожное сообщение с РФ.

Напомним, в 2014 году железнодорожные перевозки между Украиной и Россией обвалились на рекордные 70%.

«В 2014 году по сравнению с 2013 годом произошел значительный спад в объемах перевозок между Украиной и Россией до 70%, и тенденция снижения пассажиропотока продолжается», — сообщала «Укрзализныця». При этом в 2015 году пассажиропоток составил в направлении России 46,9 тыс. пассажиров (сокращение на 31,3 тыс. пассажиров) и в обратном направлении — 47,5 тыс. пассажиров (сокращение на 23,2 тыс. пассажиров).

Как сообщало ИА REGNUM, премьер-министр Российской Федерации Дмитрий Медведев распоряжением от 18 сентября 2016 года утвердил предлагаемые министерством транспорта РФ изменения в области федерального транспорта. При этом было согласовано строительство нового железнодорожного участка Журавка — Миллерово, которое позволит пустить поезда, следующие из северных и центральных регионов России на юг, в обход Украины, через Воронежскую и Ростовскую области.