Рим, 15 августа, 2017, 17:42 — ИА Регнум. «Театр угроз между Трампом и Ким Чен Ыном — это не что иное, как гигантская постановка», — считает журналист итальянского издания Liberoquotidiano Паола Томмази.

Rusjev.net Руководитель КНДР Ким Чен Ын

Автор статьи «Война между Трампом и Ким Чен Ыном» считает, что напряжение международной обстановки очень полезно для корейского диктатора, который сейчас играет важную роль на международной арене, в противном случае о такой славе он мог бы только мечтать. Президент США думает о производителях оружия, которые тянут экономику США. С особым участием финансовых рынков, «которые по договоренности якобы разрушаются, чтобы поддержать всеобщую панику о том, что конец света близок».

В статье подчеркивается, что Трамп, на самом деле, считает угрозы Ына блефом, и что его «картонные ракеты хороши только для дефиле национального праздника 15 апреля», именно поэтому президент США хочет нейтрализовать непрерывные угрозы ядерного нападения против своей страны. Но против американского президента выступают средства массовой информации по всему миру, которые играют в игру Северной Кореи, что позволяет ее «верховному лидеру» постоянно повышать градус температуры столкновения.

Оружейная промышленность — бизнес, от которого не отказывается даже ЕС, с Францией и Грецией на вершине хит-парада военных расходов, несмотря на кризис. В Соединенных Штатах она составляет 3,3% от ВВП, то есть 611 миллиардов долларов. Бизнес есть бизнес. Кто это знает лучше, чем Tрамп?

«США всегда должны иметь врага, чтобы бороться против», — утверждает Паола Томмази.

«Сначала был Саддам Хусейн и война в Ираке. Убрали его, начали с Бен Ладеном. Убрали Аль-Каиду — вылез ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Но теперь, когда уже почти не осталось исламского государства, то Ким Чен Ын стал идеальным объектом для американского президента, нужно переключить внимание, чтобы скрыть свои трудности внутри страны».

Трамп, как утверждает автор, считает диктатора Северной Кореи ребенком. «Кому было бы дело до бедной страны в Восточной Азии, если бы она не стала угрожать каждый день, что сотрет с земли США? Никому. И кому бы могли продать оружие США, если не было бы никакого риска третьей мировой войны? Никому».

«Не стоит беспокоиться. Ядерная война не разразится. Может быть, какие-то ракеты будут запущены, чтобы показать миру, что опасность надвигается», — пишет Liberoquotidiano.

Соединенные Штаты показали, что ситуация под контролем, и противоракетная система готова к нейтрализации ракет Кима. Что же на самом деле в руках корейского диктатора? Непонятно. В 2003 году началась война, потому что считалось, что Саддам Хусейн имел химическое оружие массового уничтожения. Все оказалось не так. Но вот, как и следовало ожидать, несколько дней назад вышло американское досье, которое якобы удостоверяет способность ядерных ракет Северной Кореи достичь и уничтожить западное побережье Соединенных Штатов.

А если рассмотреть всерьез гипотезу об арсенале Ким Чен Ына? Тогда, как утверждает журналист, это самое подходящее время, чтобы нарушить всю игру «ребенку-диктатору».

"Китай опасается экономических последствий, если он не будет сотрудничать с США, Япония уже развернула свои ракеты, а Россия будет просто счастлива разжечь конфликт. Идеальная декламация, в которой каждый играет свою роль красиво. А президент США получает баллы в опросах».