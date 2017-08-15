Малоярославец, Калужская область, 15 августа, 2017, 17:46 — ИА Регнум. В ночь на 15 августа пассажирский автобус Neoplan из Белоруссии стал участником ДТП на 138-м километре трассы «Москва-Малоярославец-Рославль». В результате столкновения с грузовым автомобилем Mercedes-Benz, один человек погиб, ещё девять были госпитализированы в Калужскую областную больницу и Малоярославецкую центральную районную больницу. Один из пострадавших находится в реанимации в тяжелом состоянии, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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По данным посольства Белоруссии в Российской Федерации, в автобусе из Белоруссии находилось 37 пассажиров. Погибший был жителем города Калинковичи Гомельской области, пострадавшие также постоянно проживали в Гомельской и Гродненской областях.

Напомним, ДТП произошло под городом Малоярославец Калужской области 15 августа около 3 часов 30 минут ночи.