Кишинёв, 15 августа, 2017, 17:23 — ИА Регнум. «Источники в парламенте Молдавии», которые рассказали газете «Известия» об обсуждении возможности введения визового режима для граждан России, представляют Партию социалистов, которая «в лице своего лидера [Игоря Додона] тут же прокомментировала слухи той же газете». Об этом заявил лидер молдавской оппозиционной Нашей партии Ренато Усатый, находящийся в Москве по причине преследования со стороны молдавских властей, передает корреспондент ИА REGNUM.

Граница

По словам Усатого, Додону нужны всё новые информационные поводы для сотрясания воздуха. «Его партнер [лидер Демпартии Владимир] Плахотнюк запланировал на осень парламентские выборы и дал Игорю Николаевичу [Додону] чёткие указания: «Быть оппозицией», — отметил лидер Нашей партии.

Президенту Додону, по его словам, сейчас приходится спешно поправлять репутацию, подмоченную сотрудничеством с демократами при введении смешанной системы выборов. «В противном случае Партия социалистов может получить слишком мало голосов, и в парламент не попадут подставные плахотнюковцы из будущего списка ПСРМ», — считает Усатый.

Он отметил, что практика последнего года показала, что Додон подписывал все законы, продвигавшиеся парламентским большинством, а в случае со смешанной системой даже сам их и продвигал. «Если на этот раз вдруг, неожиданно, «президент» откажется промульгировать гипотетический закон о введении визового режима, а в парламенте с этим смирятся якобы под натиском страшнейших додоновских протестов, станет ясно, что это постановка для нового раздувания рейтинга верного слуги режима. Но возможен и тот вариант, когда парламент вообще не станет принимать такого закона и всё так и будет оставаться на уровне слухов. Однако Додон со своих телеканалов продолжит храбро бороться за свободный въезд россиян в Молдову. Наблюдаем напёрстночников в деле», — заявил политик.

«Если режим пойдет по иному сценарию, значит, ПСРМ и Додон ему больше не нужны в принципе. Игра сделана», — добавил Ренато Усатый.

Напомним, 15 августа «Известия» со ссылкой на «источники в парламенте Молдавии» написали, что там обсуждают возможность введения визового режима для российских граждан.

В свою очередь президент Игорь Додон в интервью изданию заявил, что «не допустит» этого. А российские комментаторы представили Додона в роли «пророссийского» героя — мол, только он может спасти от такого сценария, но лишь в том случае, если возьмет власть в свои руки.

Позже в молдавском МИДе опровергли информацию о возможности введения визового режима для российских граждан, назвав публикацию на этот счет фейком. А в парламенте Молдавии депутаты в один голос заявили, что ничего не слышали о такой инициативе, а борьбу Додона с этими планами назвали «сражением Дон Кихота с ветряными мельницами».

Отметим, что «пророссийский герой» Додон в Молдавии обладает декоративными полномочиями и фактически лишен рычагов влияния на внутреннюю и внешнюю политику страны. Более того, прикрываясь пророссийской риторикой, в действительности он является «младшим политическим партнером» лидера правящей Демпартии Владимира Плахотнюка, в руках которого сконцентрирована вся полнота власти в стране и который проводит жесткую антироссийскую политику.

Додон и его Партия социалистов, в частности, поддержали переход к смешанной системе выборов, которая с большой вероятностью позволит Плахотнюку остаться у власти и после выборов 2018 года.