Новая школьная форма Москвы: цены, фасон и синтетика
Москва, 16 августа, 2017, 13:02 — ИА Регнум. Ношение школьной формы стало обязательным с 1 сентября 2013 года, и с каждым годом количество споров вокруг «обязаловки» увеличивается. По законодательству требования к внешнему виду учеников относятся к компетенции школы и определяются её локальными актами, однако прокурорские проверки свидетельствуют, что зачастую школы нарушают регламенты и вынуждают родителей покупать форму определенной фирмы из-за сотрудничества с компаниями-производителями. При этом школа вправе устанавливать только цвет и фасон одежды, но не её марку. Родители, в свою очередь, разделились на два лагеря — более консервативно настроенные выступают за ношение формы, другие до сих пор категорически против. В особенностях рынка формы Москвы к новому учебному году 2017−2018 разбирался корреспондент ИА REGNUM.
Цены на школьную форму в магазинах столицы варьируются в зависимости от бренда и качества. Например, в интернет-магазине «Смена» указаны такие варианты одежды на девочку: сарафан от 1,5 тыс. рублей, блузка от 1,3 тыс., юбка от 1 тыс. и жилетка от 1,5 тысячи рублей. Вариант на мальчика: брюки от 2,5 тыс. рублей, сорочка — 1,3 тыс., пиджак — 3 тыс. рублей. При этом в составе большинства изделий не менее 48% полиэстера, в некоторых форменных пиджаках для мальчиков — 75%. Жакеты на девочку при розничной цене в 3,8 тыс. рублей содержат 55% полиэстера.
Так, высокая цена не всегда свидетельствует о допустимом составе. Перед покупкой специалисты рекомендуют тщательно изучить этикету на наличие необходимых маркировок. Она должна содержать реквизиты производителя, импортера, поставщика товара. По данным Роспотребнадзора, рекомендуемая к выбору форма должна содержать количество синтетических волокон не более 55%. Чем больше «дешёвой синтетики» присутствует в ткани, тем больше вещь по своим свойствам напоминает целлофановый пакет. Синтетические волокна не дают коже дышать, в результате нарушается тепловой обмен, что может привести к простудным заболеваниям ребенка. Синтетика также притягивает большое количество пыли и провоцирует аллергические реакции.
«У потребителя синтетика ассоциируется с чем-то негативным, плохого качества, в то время как наличие натурального сырья предполагает повышенный уровень качества и комфортности. Поэтому борьба за потребительские предпочтения приводит к тому, что производители указывают на маркировке состав, в котором процентное содержание натуральных волокон завышено», — ранее поясняла Роскачеству доцент кафедры текстильного материаловедения и товарной экспертизы МГУДТ Алла Курденкова.
Отметим, что ранее Роскачеством было проведено исследование, в рамках которого изучено 75 образцов наиболее популярных на российском рынке сарафанов для девочек по 58 показателям качества и безопасности. Стоимость продукции составила от 400 до 10 900 рублей за единицу товара на момент закупки. Выяснилось, что на товарах 39 торговых марок отсутствовала информация о стране-изготовителе. По результатам лабораторных испытаний, только семи торговым маркам удалось подтвердить соответствие предписанным нормам по качеству и безопасности, а также требованиям опережающего стандарта Роскачества. Исследование выявило 33 образца формы, где важнейшие показатели были нарушены.
«Причиной фальсификации продукции по составу сырья могут быть не только соображения экономии. Не исключено, что на предприятии кто-то по недосмотру или по халатности использовали не те маркировочные средства, или поставщик тканей дал неверную информацию о сырьевом составе», — поясняла ведущий специалист ОАО «Центральный научно-исследовательский институт швейной промышленности» Лидия Ветошина.
Добавим, что это второе исследование, проведенное лабораторией. В 2016 году за образцы материалов брали брюки для мальчиков, по результатам были найдены массовые отклонения изделий по санитарно-гигиеническим показателям у 66 марок из исследованных 98. Сейчас качественными и высококачественными товарами назвали образцы 45 торговых марок сарафанов для девочек из проверенных 75. А образцы семи торговых марок могут претендовать на государственный Знак качества.
Что касается требований к набору и производителям формы, то родители и школы Москвы осмысляют законодательство по-разному.
«У нас форма одной расцветки для всех, а фасон и модель — любые. Некоторые родители берут ткань и шьют сами, говорят, дешевле выходит. Вообще я за форму, ребёнок сразу понимает, что идёт учиться, а не отдыхать. Входишь в класс и сразу видно, что там ученики находятся, а не просто стайка детворы мимо пролетала и на огонёк залетела», — заявила корреспонденту ИА REGNUM мама московской пятиклассницы Надежда.
По мнению других родителей, введение формы в школах, наоборот, приводит к «уравниловке» и лишает ребенка индивидуальности.
«Я всегда была и есть против. Есть общепринятый дресс-код и нечего детей под копирку одевать. Школьная форма ограничивает свободу самовыражения. Требование строгого соблюдения формы может при желании произвольно толковаться учителями и использоваться для безосновательного преследования непослушных учеников. К тому же, форма — это довольно дорогостоящее удовольствие», — подчеркнула мама девятиклассника Любовь.
В частных школах Москвы также вырабатывают свои дресс-код.
По мнению заместителя директора частной школы «Наследник» Светланы Прозоровой, необходимо найти компромисс с детьми, так как нельзя обязать всех выполнять единые требования. Как она пояснила корреспонденту ИА REGNUM, в их школе обязали носить форму только начальные классы.
«Взрослые считают, что форма нужна. Но мы работаем с детьми по-разному, в зависимости от возраста. Начальная школа вся одета в форму, она есть и парадная, и повседневная. У средней и старшей школы по решению с детьми введен компромисс: верхний джемпер, а все остальное имеет классическую форму, темный низ, светлый верх. На таких условиях, когда старшая школа частично носит, дети согласны, полностью им не нравится ходить», — пояснила Прозорова.
Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, в Москве началась массовая подготовка детей к школьному сезону. Родители школьников отмечают рост цен на канцелярские принадлежности, причём в 2017 году особенно подорожали товары российских производителей.