Москва, 16 августа, 2017, 13:02 — ИА Регнум. Ношение школьной формы стало обязательным с 1 сентября 2013 года, и с каждым годом количество споров вокруг «обязаловки» увеличивается. По законодательству требования к внешнему виду учеников относятся к компетенции школы и определяются её локальными актами, однако прокурорские проверки свидетельствуют, что зачастую школы нарушают регламенты и вынуждают родителей покупать форму определенной фирмы из-за сотрудничества с компаниями-производителями. При этом школа вправе устанавливать только цвет и фасон одежды, но не её марку. Родители, в свою очередь, разделились на два лагеря — более консервативно настроенные выступают за ношение формы, другие до сих пор категорически против. В особенностях рынка формы Москвы к новому учебному году 2017−2018 разбирался корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Школьная форма

Цены на школьную форму в магазинах столицы варьируются в зависимости от бренда и качества. Например, в интернет-магазине «Смена» указаны такие варианты одежды на девочку: сарафан от 1,5 тыс. рублей, блузка от 1,3 тыс., юбка от 1 тыс. и жилетка от 1,5 тысячи рублей. Вариант на мальчика: брюки от 2,5 тыс. рублей, сорочка — 1,3 тыс., пиджак — 3 тыс. рублей. При этом в составе большинства изделий не менее 48% полиэстера, в некоторых форменных пиджаках для мальчиков — 75%. Жакеты на девочку при розничной цене в 3,8 тыс. рублей содержат 55% полиэстера.

Дарья Антонова ИА REGNUM Ценник на школьную форму

Так, высокая цена не всегда свидетельствует о допустимом составе. Перед покупкой специалисты рекомендуют тщательно изучить этикету на наличие необходимых маркировок. Она должна содержать реквизиты производителя, импортера, поставщика товара. По данным Роспотребнадзора, рекомендуемая к выбору форма должна содержать количество синтетических волокон не более 55%. Чем больше «дешёвой синтетики» присутствует в ткани, тем больше вещь по своим свойствам напоминает целлофановый пакет. Синтетические волокна не дают коже дышать, в результате нарушается тепловой обмен, что может привести к простудным заболеваниям ребенка. Синтетика также притягивает большое количество пыли и провоцирует аллергические реакции.

«У потребителя синтетика ассоциируется с чем-то негативным, плохого качества, в то время как наличие натурального сырья предполагает повышенный уровень качества и комфортности. Поэтому борьба за потребительские предпочтения приводит к тому, что производители указывают на маркировке состав, в котором процентное содержание натуральных волокон завышено», — ранее поясняла Роскачеству доцент кафедры текстильного материаловедения и товарной экспертизы МГУДТ Алла Курденкова.

Отметим, что ранее Роскачеством было проведено исследование, в рамках которого изучено 75 образцов наиболее популярных на российском рынке сарафанов для девочек по 58 показателям качества и безопасности. Стоимость продукции составила от 400 до 10 900 рублей за единицу товара на момент закупки. Выяснилось, что на товарах 39 торговых марок отсутствовала информация о стране-изготовителе. По результатам лабораторных испытаний, только семи торговым маркам удалось подтвердить соответствие предписанным нормам по качеству и безопасности, а также требованиям опережающего стандарта Роскачества. Исследование выявило 33 образца формы, где важнейшие показатели были нарушены.

Дарья Антонова ИА REGNUM Школьная форма в магазине

«Причиной фальсификации продукции по составу сырья могут быть не только соображения экономии. Не исключено, что на предприятии кто-то по недосмотру или по халатности использовали не те маркировочные средства, или поставщик тканей дал неверную информацию о сырьевом составе», — поясняла ведущий специалист ОАО «Центральный научно-исследовательский институт швейной промышленности» Лидия Ветошина.

Добавим, что это второе исследование, проведенное лабораторией. В 2016 году за образцы материалов брали брюки для мальчиков, по результатам были найдены массовые отклонения изделий по санитарно-гигиеническим показателям у 66 марок из исследованных 98. Сейчас качественными и высококачественными товарами назвали образцы 45 торговых марок сарафанов для девочек из проверенных 75. А образцы семи торговых марок могут претендовать на государственный Знак качества.

Что касается требований к набору и производителям формы, то родители и школы Москвы осмысляют законодательство по-разному.

«У нас форма одной расцветки для всех, а фасон и модель — любые. Некоторые родители берут ткань и шьют сами, говорят, дешевле выходит. Вообще я за форму, ребёнок сразу понимает, что идёт учиться, а не отдыхать. Входишь в класс и сразу видно, что там ученики находятся, а не просто стайка детворы мимо пролетала и на огонёк залетела», — заявила корреспонденту ИА REGNUM мама московской пятиклассницы Надежда.

По мнению других родителей, введение формы в школах, наоборот, приводит к «уравниловке» и лишает ребенка индивидуальности.

«Я всегда была и есть против. Есть общепринятый дресс-код и нечего детей под копирку одевать. Школьная форма ограничивает свободу самовыражения. Требование строгого соблюдения формы может при желании произвольно толковаться учителями и использоваться для безосновательного преследования непослушных учеников. К тому же, форма — это довольно дорогостоящее удовольствие», — подчеркнула мама девятиклассника Любовь.

В частных школах Москвы также вырабатывают свои дресс-код.

Дарья Антонова ИА REGNUM Манекены в школьной форме

По мнению заместителя директора частной школы «Наследник» Светланы Прозоровой, необходимо найти компромисс с детьми, так как нельзя обязать всех выполнять единые требования. Как она пояснила корреспонденту ИА REGNUM, в их школе обязали носить форму только начальные классы.

«Взрослые считают, что форма нужна. Но мы работаем с детьми по-разному, в зависимости от возраста. Начальная школа вся одета в форму, она есть и парадная, и повседневная. У средней и старшей школы по решению с детьми введен компромисс: верхний джемпер, а все остальное имеет классическую форму, темный низ, светлый верх. На таких условиях, когда старшая школа частично носит, дети согласны, полностью им не нравится ходить», — пояснила Прозорова.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, в Москве началась массовая подготовка детей к школьному сезону. Родители школьников отмечают рост цен на канцелярские принадлежности, причём в 2017 году особенно подорожали товары российских производителей.