Новосокольники, Псковская область, 15 августа, 2017, 17:22 — ИА Регнум. Школьник из Новосокольников Псковской области Иван Волков после «Прямой линии» с президентом России получил в подарок гитару. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации региона, с такой просьбой подросток обратился на «Прямую линию» в июне, а уже в июле по поручению президента новый инструмент передали мальчику прямо в руки.

Pskov.ru Дарственная надпись от Президента России

В ходе встречи с Владимиром Путиным губернатор Псковской области Андрей Турчак передал главе государства слова благодарности от Ивана Волкова за подарок и фотографию мальчика с новой гитарой и привёз в ответ личное пожелание от президента.

На обратной стороне фотографии президент оставил пожелание для школьника: «Ваня, как бы ты ни построил свою жизнь: с музыкой, с наукой, производством — главное — это чтобы ты был здоров, успешен и счастлив!»

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с рабочей встречи с президентом губернатор Псковской области также привёз «зелёную папку» с обращениями от жителей региона на «Прямую линию». Среди них — вопросы по аварийному жилью, пригородным железнодорожным перевозкам, долги по зарплате в Пыталовском районе, а также конкретная ситуация, связанная с выселением людей. Глава Псковской области заявил, что региональные власти «обязательно проработают» все эти вопросы.

Напомним, в 2017 году «Прямая линия» с президентом Владимиром Путиным состоялась 15 июня.

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