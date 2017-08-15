Киев, 15 августа, 2017, 17:11 — ИА Регнум. С 2014 года угольная отрасль Украины переживает сильный упадок, который вызван потерей крупнейших шахт в Донбассе (в ДНР и ЛНР осталось более 50 шахт), убыточностью госшахт, а также мировыми тенденциями развития зеленой энергетики. Несмотря на снижение доли тепловой энергетики в энергетическом балансе страны (с 45% в 2014 году до 30% в этом году), Украина вынуждена закупать уголь на внешних рынках. При этом внутренняя добыча угля на оставшихся под контролем украинского правительства шахтах (33 предприятия) продолжает снижаться.

Decumanus Вагоны с углем

Так, за первые семь месяцев 2017 года на Украине было добыто 21,048 млн тонн энергетических и коксующихся углей, что на 6,9% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом 15 августа сообщила пресс-служба Министерства энергетики и угольной промышленности.

Отмечается, что из общего объема угля 2,8 млн тонн добыто на государственных шахтах. За указанный период на госпредприятиях добыча топлива сократилась на 21,7%. Прирост добычи угля за отчетный период показали «ДТЭК Добропольеуголь» (на 18,6%, до 1,4 млн тонн) и «ДТЭК Павлоградуголь» — на 12,7%, до 11,4 млн тонн (все под контролем корпорации «Метинвест» украинского олигарха Рината Ахметова).

На этом фоне украинское правительство анонсировало закрытие убыточных государственных шахт. В частности, 24 марта 2017 года пресс-служба минэнергоугля Украины сообщила о планах закрыть в текущем году семь убыточных государственных шахт, уменьшив их количество до 26. При этом минэнергоугля запланировало увеличить добычу угля с 5,8 млн тонн до 8,7 млн.

«Этого результата удастся достичь благодаря модернизации, техническому переоснащению шахт и введению новых лав. Для этих целей уже в этом году в бюджете заложено 800 млн гривен (29 млн долл), предусмотрено 1 млрд грн (37 млн долл) кредитных средств под государственные гарантии», — говорилось в сообщении.

Отнюдь не радужные перспективы угольной отрасли Украины сулит проект энергетической стратегии Украины до 2035 года, который был одобрен правительством ещё в мае 2017 года. Комментируя документ, вице-премьер-министр Владимир Кистион отметил, что согласно европейскому вектору необходимо изменить подходы в формировании энергетической политики, которая должна соответствовать принципам и практике ЕС. Он обратил внимание и на то, что согласно общемировым тенденциям необходимо увеличивать долю «зеленой» энергетики.

«Кроме того, в соответствии с Парижской климатической концепцией и общемировыми тенденциями энергетика должна переходить на возобновляемые источники энергии. Поэтому стратегия должна предусматривать рост доли «зеленой» энергетики», — подчеркнул Кистион.

Глубокий кризис в угольной отрасли Украины подтверждают эксперты. Так, по словам украинского экономиста Александра Колтуновича, провальная энергетическая политика последних трех лет привела к энергетическому кризису.

«В глубочайший кризис погрузилась угольная отрасль страны. Дошло уже до абсурда. Вместо политики импортозамещения и поддержки национальных производителей власть наращивает импорт энергетического угля, при этом сокращая объемы его добычи на собственной территории. Вслед за углем уходят и зарплаты за него, впрочем, как и сами рабочие места. Удорожание стоимости производимой энергии в результате удорожания стоимости импортируемого угля перекладывается на плечи обнищавшего и доведенного до ручки населения», — сказал Колтунович 12 июля 2017 года.

Он напомнил, что в январе-июне 2017 года Украина импортировала 7,9 млн тонн угля на сумму $1,25 млрд, в том числе в июне — на $221,3 млн. В денежном выражении импорт угля за указанный период возрос на 85,3% по сравнению с январем-июнем 2016 года ($678,202 млн).

Кроме того, политику украинского правительства в угольной сфере раскритиковал народный депутат Украины, лидер Радикальной партии Олег Ляшко. По его словам, украинская госкомпания «Центрэнерго» подписала невыгодные контракты с американскими поставщиками угля.

«Мне стало известно, что 3 августа на заседании Энергетического штаба под руководством вице-премьер-министра Владимира Кистиона было решено позволить «Центрэнерго», кроме антрацита, закупить в США еще 500 тыс. тонн угля марки Г. Данное решение просто абсурдно! В отличие от антрацита, газовый уголь добывается на контролируемой территории Украины. Поэтому его импорт — это полная неадекватность и безответственность власти!», — написал 9 августа на своей странице в Facebook Ляшко.

Он добавил, что Украина будет тратить валюту на закупку ненужного для страны угля, при этом переплата за американский уголь составит 19,5 млн долл. На этом фоне правительство продолжит снижать финансирование и добычу на отечественных шахтах. «Все это делается на фоне нарастающей социальной напряженности в трудовых коллективах — в июле из-за невыплаты зарплат бастовали шахтеры ГП «Лисичанскуголь» и ГП «Волыньуголь». Между тем, власти решили поддержать иностранных, а не украинских (львовских, волынских, днепровских) шахтеров», — подчеркнул депутат.

В свою очередь, 4 августа глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец также обвинил украинское правительство в нежелании вкладывать средства в отечественные шахты, отдавая предпочтение поддержке американских горняков.

«Цена 1 тонны импортного твердого топлива без доставки предположительно составит 105−106 долларов США. Когда же к этому добавить стоимость перевозки угля из порта к ТЭС, цена его возрастет до 121−122 долларов США. Итак, в национальной валюте (при нынешнем курсе) 1 тонна такого угля будет стоить примерно 3100 грн (120 долл)», — подсчитал Волынец.

Он напомнил, что украинский уголь марки «Г» почти на 1000 грн (39 долл) дешевле американского.

«Вместо того, чтобы вложить 500 млн грн (19,5 млн долл) в отечественную угольную отрасль, правительство решило заплатить зарубежным шахтерам (1000 грн х 500 000 т). При этом добыча украинского твердого топлива искусственно сдерживается. Поскольку уголь марки Г, в отличие от антрацитового, не может долго храниться и начинает гореть, превращаясь в пепел», — пояснил Волынец.

Глава профсоюзов также отметил, что Министерство энергетики и угольной промышленности планирует закрыть по три из четырех шахт в ГП «Первомайскуголь» и ОАО «Лисичансквугилля», еще три — в ГП «Мирноградугле» (бывшее «Красноармейскуголь») и четыре из семи — в ГП «Львовуголь».

"Шахтерские города вымрут, а их инфраструктура и предприятия, связанные с рудниками, придут в упадок», — подытожил Волынец.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2017 году Вашингтон повысил цены на металлургический уголь для Украины в три раза по сравнению с прошлым годом. Об этом свидетельствуют данные из доклада Министерства энергетики США. Согласно документу, в 2016 году Украина закупала американское топливо по цене 76 долларов за тонну, а в 2017-м — уже по 206 долларов. Несмотря на это, украинская сторона продолжает наращивать объемы закупок. Так, в начале 2016 года она запросила у Вашингтона 355 тысяч тонн, а в нынешнем году — уже 865 тысяч тонн.

Напомним, Украина испытывает острый дефицит угля марки «А» (антрацит), добыча которого сконцентрирована в ДНР и ЛНР. По данным Министерства энергетики и угольной промышленности, на Украине добыча углей падает с 2013 года. Так, в 2013 году на шахтах всех форм собственности было добыто 83,5 млн тонн угля (на 2,6% или 2,1 млн тонн) по сравнению с 2012 годом. При этом в 2014 году из-за военных действий в Донбассе объем добычи топлива сократился на 22% — до 65 млн тонн, а в 2015 году — до 39,7 млн тонн (уменьшение в 1,6 раза). В то же время в 2016 году украинские горняки смогли незначительно нарастить объемы производства угля на 2,8% (до 40,8 млн тонн) по сравнению с аналогичным показателем прошлого года.