Манила, 15 августа, 2017, 17:13 — ИА Регнум. Китай заверил Филиппины, что не станет занимать новые территории в Южно-Китайском море в рамках нового «статуса-кво», поскольку обе страны стремятся укрепить двухсторонние отношения, заявил министр обороны Филиппин Делфин Лоренсана, 15 августа сообщает Reuters.

Синьхуа Остров Хуанъянь в Южно-Китайском море

«Китай не будет занимать новые объекты в Южно-Китайском море, строительства сооружений в районе рифа Скарборо также не планируется», — заявил министр обороны Филиппин.

Лоренсана добавил, что Манила и Пекин достигли «modus vivendi», предварительного соглашения, запрещающего устанавливать контроль над новыми островами.

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Министр иностранных дел Филиппин Алан Питер Кайетано заявил, что Филиппины работают над «коммерческой сделкой» с Китаем, предусматривающей добычу нефти и газа в спорных районах Южно-Китайского моря. Бурение скважин может начаться в течение года.

Напомним, в субботу, 12 августа, пять китайских кораблей появились в пяти километрах от филиппинского острова Титу, расположенного в архипелаге Спратли.

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Представитель министерства обороны Филиппин полковник Эдгард Аревало отказался прокомментировать появление китайских кораблей в районе спорного острова Титу, пока вооруженные силы не получат «полную картину нынешней ситуации».