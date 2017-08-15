Москва, 15 августа, 2017, 16:59 — ИА Регнум. Компании из Израиля, ЮАР и Чехии впервые будут участвовать в международном военно-техническом форуме «Армия-2017», сообщил журналистам генеральный директор компании МКВ — устроителя форума «Армия-2017» Анатолий Едренкин.

Форум «Армия-2017»

«В этом году появились новые иностранные экспозиции: ЮАР, компании из Чехии, Израиля и других иностранных государств», — сказал Анатолий Едренкин.

Едренкин подчеркнул, что экспозиция форума в 2017 году выросла с 11 до 18 тысяч экспонатов.

Кроме того, генеральный директор компании МКВ сообщил, что на открывающемся 22 августа форуме не менее масштабной станет и научно-деловая программа, в которой значится 140 мероприятий против 104 прошлогодних.

Новинкой этого года станет ночной демонстрационный показ военной техники, который состоится впервые в истории выставки.

Кроме того, каждый посетитель сможет пройти курс обучения стрельбе из карабина и пистолета в многофункциональном огневом центре, открывшемся в текущем году.

В форуме впервые будет участвовать пилотажная группа «Турецкие звезды».

Как сообщало ИА REGNUM, международный военно-технический форум «Армия-2017» будет проходить с 22 по 27 августа на территории конгрессно-выставочного центра «Патриот», на полигоне Алабино и аэродроме Кубинка. Одновременно во Владивостоке будет демонстрироваться военная и специальная техника Тихоокеанского флота и ВКС России.