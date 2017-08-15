Ярославль, 15 августа, 2017, 16:57 — ИА Регнум. В центре Ярославля установят арт-объет — трёхметровое золотое кольцо. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в мэрии Ярославля.

Фото ООО «Премиум Профи» Золотое кольцо планируют установить в центре Ярославля

19 августа в Ярославле отмечается день 50-летие туристического маршрута «Золотое кольцо». Накануне праздника в мэрию города обратился директор ООО «Премиум Профи» Павел Захаров с предложением установить в центре города арт-объект в виде гигантского золотого кольца. Внутри позолоченного стального кольца будет мостик с кованными перилами. Предприниматель решил сделать городу такой подарок. Рыночная стоимость кольца — примерно 2,5 миллиона рублей.

«Я уже не первый раз занимаюсь благотворительностью для Ярославля. Металлические сердца для цветников тоже делает моя фирма. Если наш город является столицей «Золотого кольца», хочется, чтобы он был еще красивее и у него появился еще один символ», — сказал корреспонденту ИА REGNUM Павел Захаров.

Советник мэра Ярославля Ольга Лилеева сказала корреспонденту ИА REGNUM, что предложение предпринимателя приняли и сейчас рассматривают варианты, куда поставить подарок.

«Это будет скорее всего центр города или даже зона ЮНЕСКО. Может быть, разместим арт-объект в одном из парков Ярославля», — сказала Ольга Лилеева.

Работа над арт-объектом завершается.