Санкт-Петербург, 15 августа, 2017, 17:14 — ИА Регнум. Инспекция Союза европейских футбольных организаций (УЕФА) нагрянула в Санкт-Петербург с первым визитом в рамках подготовки к чемпионату Европы 2020 года. Об этом сегодня, 15 августа, корреспонденту ИА REGNUM сообщили в аппарате вице-губернатора города Игоря Албина. Гости будут работать в северной столице до 17 августа. За это время они должны оценить состояние и возможности арены на Крестовском острове.

Igor3188 Зенит-Арена

В Смольном пояснили, что специалистам Союза европейских футбольных ассоциаций рассказали обо всех нюансах работы «Зенит-Арены», включая проблемное выкатное поле. Напомним, сейчас Петербург ждет решения FIFA о дальнейшей судьбе поля, которое, скорее всего, уже осенью придется заменить на новое перед Мундиалем 2018 года.

Тем временем делегации из 15 человек устроили экскурсию по стадиону, продемонстрировав все возможности инфраструктуры, систем безопасности, медицинского обеспечения. С инспекторами встретились заместитель министра спорта Павел Новиков и вице-губернатор Игорь Албин. Первый назвал команду, подготовившую Кубок конфедерации в северной столице, «профессиональной, работоспособной», «выполняющей любые задачи».

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Напомним, список из 13 городов-организаторов матчей Евро-2020 был утвержден еще в 2014 году, Петербург стал единственным российским из них. «Здесь у нас нет никаких опасений с точки зрения того, что город может быть не готов или где-то может подвести наших коллег УЕФА», — заявил Новиков.

По словам Игоря Албина, город понимает «узкие места» и ограниченное время на подготовку временной инфраструктуры к международным турнирам. Но, на его взгляд, Петербург все задачи «решил достойно». Он заявил, что город и федеральные власти полностью готовы к Евро.

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