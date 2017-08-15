Киев, 15 августа, 2017, 16:49 — ИА Регнум. Памятник военнослужащим Вооружённых сил Украины, погибшим в ходе боевых действий в Донбассе, открыли 15 августа в Киеве, передаёт телеканал RT.

Цуканов М.В Новый памятник карателям из АТО

Как сообщается, мемориал, созданный на пожертвования волонтёров, представляет собой меч, пронзающий карту России. На постаменте изображён военнослужащий с крыльями, раскрашенными в цвета флага Украины.

Мемориал открыли на пересечении проспекта Леся Курбаса и улицы Академика Королёва. Как заявили инициаторы мероприятия, согласия на установку памятника в центральном районе Киева не удалось получить от городских властей.

Как сообщало ИА REGNUM, Киев с апреля 2014 года ведёт боевую операцию против Донецкой и Луганской народных республик, объявивших о независимости после произошедшего в феврале того же года госпереворота на Украине, который отказались поддержать жители Донбасса.

По данным ООН, жертвами продолжающегося конфликта стали уже более 10 тысяч человек.

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