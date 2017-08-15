Ярославль, 15 августа, 2017, 16:48 — ИА Регнум. Об этом сообщает депутат областной Думы Елена Кузнецова, к которой поступают многочисленные жалобы по работе поликлиники №2 на ул. Угличской.

Страница в Facebook Елены Кузнецовой Ярославцы жалуются депутату на работу «Бережливой поликлиники»

Там после введения проекта «Бережливая поликлиника» прошло четыре месяца. Однако пациенты жалуются на сложности с записью к врачам, многочасовые ожидания в очередях на прием, плохое обеспечение льготными лекарственными средствами и другое.

«Запись к терапевтам и узким специалистам проводится только по понедельникам и только за 2 недели до приема. По телефону вообще невозможно записаться к врачу. Чтобы выписать льготное лекарство, нужно целый час высидеть в очереди. Пациенты просили, чтобы в поликлинике были специалисты, которые бы занимались непосредственно выпиской льготных рецептов. В настоящее время это все делает терапевт. Он и ведет прием, и выписывает рецепты, и выдает явочки, и оформляет карту пациента. Очередь в кабинет врача из-за этого движется крайне медленно. Мужчина, у которого была явка на 8.15, зашел в кабинет только в 9.40» — сообщает на своей странице в Facebook Елена Кузнецова.

Она приводит конкретный пример: женщина недавно на приеме к терапевту высидела 4 часа 10 минут, и, так и не дождавшись приема, ушла домой. Пришла на следующий день к 8 утра, чтобы быть первой. Депутат отмечает, что сейчас, в летний период, «наплыв» пациентов далеко не тот, что осенью или зимой. Что будет дальше — даже представить страшно.

«Кроме жалоб пациентов, существуют проблемы и у медперсонала. За этот период несколько врачей уволилось, так как для них создали невыносимые условия работы. В их распоряжении находится старая электронная техника: компьютеры постоянно зависают, принтеры отказываются распечатывать явки. Совмещение ставок также сказывается на работе врачей» — говорит Елена Кузнецова.

Но, по ее словам, в этой бочке дегтя есть и ложка меда: пациенты отметили улучшение в работе поликлиники в плане сбора анализов. На них явочку дают каждому пациенту по времени. В поликлинике сейчас имеется доврачебный прием, где ведет прием дежурный врач-терапевт, что также облегчает работу участковых врачей-терапевтов.

Елена Кузнецова обещает по всем жалобам направить запрос в департамент здравоохранения и фармации Ярославской области.

Проект «Бережливая поликлиника» реализуется в медучреждениях Ярославской области с конца ноября прошлого года. Он включает в себя комплекс мероприятий, направленных на повышение качества, доступности и комфортности амбулаторной помощи.

Поликлиника №2 стала вторым участником пилотной программы. Там отремонтированы помещения для дневного стационара и отделения профилактики, кабинет забора крови, холл для организации открытой регистратуры. Установлен телевизионный экран для электронного расписания, запущен единый колл-центр, внедрена понятная система навигации, сформировано единое картохранилище. Внедрение новых технологий в кабинете забора крови позволило повысить продуктивность работы лаборантов. Если раньше в течение одной смены они могли взять не более 60 анализов, то при оптимизации потоков пациентов эта цифра увеличена в два раза.