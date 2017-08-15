Екатеринбург, 15 августа, 2017, 16:51 — ИА Регнум. В некоторых районах Екатеринбурга — перебои с горячей водой. Введение ограничений обусловлено снижением параметров горячего водоснабжения и наибольшее недовольство у горожан вызывает то, что происходит это накануне празднования Дня города 19 августа, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Андрей Алексеев Объявление у подъезда дома в Екатеринбурге

Конфликт разгорелся между Екатеринбургской теплосетевой компанией (ЕТК) и Среднеуральской ГРЭС (СУГРЭС). В пресс-службе ЕТК сообщили, что при поставке горячей воды СУГРЭС не выдерживает заданные параметры температуры воды, в связи с чем в копанию поступают жалобы от потребителей. В связи с этим ЕТК требует выполнения договора, который обязывает поставщика выдерживать предусмотренные параметры.

«В течение 14−15 августа СУГРЭС систематически не выдерживает параметры, заданные диспетчером АО «ЕТК», по расходу теплоносителя и его температуре. Из-за дефицита воды и снижения параметров введено частичное ограничение потребителей в центре города, Верх-Исетском районе, невозможно обеспечить ГВС жителям верхних этажей и в других районах», — сообщили в пресс-службе ЕТК.

На данный момент СУГРЭС проводит пусковые операции на теплофикационном оборудовании для обеспечения покрытия дефицита подпитки водой. В компании планируют выйти на заданные параметры до 22:00 по местному времени (20:00 по мск) 15 августа. Проблемы возникли после того как на ремонт была закрыта Ново-Свердловская ТЭЦ.

Также в результате плановых ремонтных работ до 24 августа будет ограничено горячее водоснабжение в некоторых микрорайонах Екатеринбурга (Комсомольский, Парковый, Пионерский, Синие Камни) и города Берёзовского.

Напомним, что ранее в Екатеринбурге перебои с горячей водой были у жителей микрорайонов Сортировка, Уралмаш и Эльмаш. Ограничения были введены с 17 по 31 июля из-за ремонтных работ на СУГРЭС.

Отметим, что, по мнению специалистов, теплоснабжение и подачу горячей воды в дома Екатеринбурга необходимо перевести с открытой на закрытую схему — более эффективную и экономичную, которую планируют ввести в городе к 2023 году.