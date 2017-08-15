Кишинёв, 15 августа, 2017, 16:35 — ИА Регнум. В парламенте Молдавии ничего не слышали о якобы обсуждаемой там инициативе ввести визовый режим для российских граждан. Депутаты парламента как от Демпартии и группы «народных европейцев», так и от Партии социалистов в один голос заявили, что в первый раз слышат о такой инициативе, передает корреспондент ИА REGNUM.

Kremlin.ru Президент Молдовы Игорь Додон

«Первое, что пришло на ум, это сражение Дон Кихота с ветряными мельницами, — заявил изданию Deschide член комиссии по национальной безопасности, обороне и общественному порядку, демократ Артур Решетников. — Мое мнение, что это искусственно созданная тема. В рамках коалиции этот вопрос не обсуждался. Нет никаких оснований для этого. То, что сразу последовала реакция президента страны, говорит о том, что подача была оттуда и он принял эту подачу».

«Я не знаю, откуда они это взяли, откуда Додон взялся комментировать то, чего не существует? — отметил другой депутат-демократ Сергей Стати. — Парламент не работает, парламент в отпуске. Сессия закрыта. Какой парламент может принимать сейчас решения вводить или нет визовый режим? Я не думаю, что это дезинформация, а скорее всего, попытка создать себе имидж борца с ветряными мельницами».

«Первый раз слышу, — сказал депутат от Партии социалистов Владимир Цуркан. — Не знаю, что это за пушка. Всякие могут быть информационные вбросы, но я об этом первый раз слышу. Считаю, что это абсолютно абсурдная ситуация и идея».

«Я не слышал ни о какой инициативе по введению визового режима для российских граждан. Мы никогда не обсуждали в рамках комиссии по иностранным делам и евроинтеграции инициативу, которая могла бы повредить гражданам обеих стран. Вероятнее всего, это спекуляция, а господин Додон пытается на этом заработать политический капитал», — сообщил вице-председатель комиссии по внешней политике от группы «народных европейцев» Валерий Гилецкий.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 августа «Известия» со ссылкой на «источники в парламенте Молдавии» написали, что там обсуждают возможность введения визового режима для российских граждан.

В свою очередь, президент Игорь Додон в интервью изданию заявил, что «не допустит» этого. А российские комментаторы представили Додона в роли «пророссийского» героя — мол, только он может спасти от такого сценария, но лишь в том случае, если возьмет власть в свои руки.

Позже в молдавском МИДе опровергли информацию о возможности введения визового режима для российских граждан, назвав публикацию на этот счет фейком.

Отметим, что «пророссийский герой» Додон в Молдавии обладает декоративными полномочиями и фактически лишен рычагов влияния на внутреннюю и внешнюю политику страны. Более того, прикрываясь пророссийской риторикой в действительности он является «младшим политическим партнером» лидера правящей Демпартии Владимира Плахотнюка, в руках которого сконцентрирована вся полнота власти в стране, и который проводит жесткую антироссийскую политику.

Додон и его Партия социалистов по многим вопросам активно взаимодействуют с Плахотнюком, в частности поддержали переход к смешанной системе выборов, которая с большой вероятностью позволит Плахотнюку остаться у власти и после выборов 2018 года.