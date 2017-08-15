МИД России не верит в подлинность интервью министра обороны Македонии
Москва, 15 августа, 2017, 16:26 — ИА Регнум. МИД России призывает агентство Bloomberg опубликовать полный текст интервью с министром обороны Македонии Радмилой Шекеринской, в котором прозвучали заявления о якобы имевшем место вмешательстве Москвы во внутренние дела республики. Об этом заявила 15 августа официальный представитель российского ведомства Мария Захарова, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
По её словам, в материале американского агентства были «сделаны недобросовестные ссылки на некое интервью» Радмилы Шекеринской, при этом его текст обнародован не был.
«Учитывая, что жертвой аналогичной провокации данного агентства в июле этого года стала председатель правительства Сербии Ана Брнабич, убедительно просим агентство Bloomberg опубликовать полный текст или аудио/видео запись интервью Радмилы Шекеринской», — заявила представитель МИД.
Заявления о вмешательстве России во внутренние дела Македонии Мария Захарова назвала «полностью надуманными», отметив, что они «опираются лишь на голословные обвинения русофобов, а также устраиваемые ими информационные вбросы».
«Видим в этих инсинуациях попытки недругов России и Македонии осложнить традиционно дружественные связи между нашими странами, отвлечь внимание македонских граждан от реальных угроз суверенитету и территориальной целостности их страны, связанных в том числе с линией на втягивание Скопье в НАТО любой ценой, без учёта коренных национальных интересов», — подчеркнула Захарова.
По её словам, «ввиду обоснованных сомнений в добросовестности Bloomberg» российская сторона рассчитывает «на разъяснения македонской стороны относительно подлинности приписываемых Шекеринской утверждений, до сих пор не опровергнутых и даже продублированных на сайте минобороны Македонии».
«Подобные высказывания резко расходятся с заверениями официального Скопье о стремлении правительства Македонии к развитию конструктивных и взаимовыгодных отношений с Россией, всемерному расширению российско-македонского сотрудничества», — заключила представитель МИД России.
Напомним, 8 августа американское агентство опубликовало материал с выдержками из интервью министра обороны Македонии, в котором утверждалось, что власти в Скопье имеют данные о попытках России добиться влияния на политические процессы и ситуацию в сфере безопасности в Македонии.
Как заявила Радмила Шекеринская, новое правительство республики активизирует усилия по присоединению к НАТО, так как членство в альянсе «сможет положить конец этим попыткам».
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