Москва, 15 августа, 2017, 16:26 — ИА Регнум. МИД России призывает агентство Bloomberg опубликовать полный текст интервью с министром обороны Македонии Радмилой Шекеринской, в котором прозвучали заявления о якобы имевшем место вмешательстве Москвы во внутренние дела республики. Об этом заявила 15 августа официальный представитель российского ведомства Мария Захарова, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Nikita Dezhurny Министерство иностранных дел Российской Федерации

По её словам, в материале американского агентства были «сделаны недобросовестные ссылки на некое интервью» Радмилы Шекеринской, при этом его текст обнародован не был.

«Учитывая, что жертвой аналогичной провокации данного агентства в июле этого года стала председатель правительства Сербии Ана Брнабич, убедительно просим агентство Bloomberg опубликовать полный текст или аудио/видео запись интервью Радмилы Шекеринской», — заявила представитель МИД.

Заявления о вмешательстве России во внутренние дела Македонии Мария Захарова назвала «полностью надуманными», отметив, что они «опираются лишь на голословные обвинения русофобов, а также устраиваемые ими информационные вбросы».

«Видим в этих инсинуациях попытки недругов России и Македонии осложнить традиционно дружественные связи между нашими странами, отвлечь внимание македонских граждан от реальных угроз суверенитету и территориальной целостности их страны, связанных в том числе с линией на втягивание Скопье в НАТО любой ценой, без учёта коренных национальных интересов», — подчеркнула Захарова.

По её словам, «ввиду обоснованных сомнений в добросовестности Bloomberg» российская сторона рассчитывает «на разъяснения македонской стороны относительно подлинности приписываемых Шекеринской утверждений, до сих пор не опровергнутых и даже продублированных на сайте минобороны Македонии».

«Подобные высказывания резко расходятся с заверениями официального Скопье о стремлении правительства Македонии к развитию конструктивных и взаимовыгодных отношений с Россией, всемерному расширению российско-македонского сотрудничества», — заключила представитель МИД России.

Напомним, 8 августа американское агентство опубликовало материал с выдержками из интервью министра обороны Македонии, в котором утверждалось, что власти в Скопье имеют данные о попытках России добиться влияния на политические процессы и ситуацию в сфере безопасности в Македонии.

Как заявила Радмила Шекеринская, новое правительство республики активизирует усилия по присоединению к НАТО, так как членство в альянсе «сможет положить конец этим попыткам».

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