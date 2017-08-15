Самара, 15 августа, 2017, 16:32 — ИА Регнум. За счёт Резервного фонда правительства РФ на поддержку ПАО «АвтоВАЗ» и его рабочих планируется выделить 439,2 млн рублей, еще 23,1 млн рублей будет выделено из бюджета Самарской области. Такие данные предоставили ИА REGNUM в региональном правительстве.

Lada.ru Завод АвтоВАЗ

«В целях сохранения занятости и повышения профессиональной конкурентоспособности работников ПАО «АвтоВАЗ» Министерством труда и социальной защиты РФ подготовлен проект постановления, который в настоящее время находится на согласовании в правительстве РФ. Данные средства планируется направить на частичное возмещение организациям, принимающим на работу высвобождаемых работников, расходов на оплату их труда, а также затрат на создание новых рабочих мест, а также на частичное возмещение работодателям расходов на оплату стоимости профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации работников. Таким образом, средства будут направлены на поддержку 5131 человека», — пояснили в облправительстве.

«ПАО «АвтоВАЗ» получает и другие виды помощи, — ранее прокомментировал выделение средств из Резервного фонда правительства РФ министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров. — Среди них обновление парка, субсидирование автопроизводителям части процентных выплат по инвесткредитам, льготное автокредитование для населения, льготный лизинг, поддержка экспорта готовой продукции. Они оказывают свой эффект. Рост производства АвтоВАЗа по итогам первого полугодия 2017 года составил 8,4% к аналогичному периоду 2016 года. Автомобили Lada Vesta, Lada XRAY и Lada Granta находятся в десятке наиболее продаваемых легковых автомобилей в стране. Экспорт предприятия за первое полугодие 2017 года вырос на 76,6% (в страны Евросоюза на 37,3%, а в Германию почти вдвое). Это обеспечивает дополнительную загрузку производственных мощностей».

Напомним также, что руководство АвтоВАЗа объявляло о плановом корпоративном отпуске предприятия, который продлился с 24 июля по 13 августа. По неофициальным данным, в обязательный летний отпуск были отправлены 37 тыс. работников.

«Вместе с тольяттинским автозаводом в корпоративный отпуск был отправлен автозавод «LADA Ижевск». В период отпуска на предприятиях группы «АвтоВАЗ» будет продолжена плановая модернизация оборудования и проведены необходимые ремонтные работы», — констатировало руководство компании.

Как сообщало ИА REGNUM, средняя численность работников АвтоВАЗа"на начало 2017 года составляла 42,7 тыс. человек, к концу первого квартала она снизилась до 39,7 тыс. По информации полпреда президента РФ в ПФО Михаила Бабича, тольяттинский автозавод сократит численность персонала на 6000 человек в 2017 году и еще 2200 — в 2018 году.