Москва, 15 августа, 2017, 16:12 — ИА Регнум. В предпринимательской платформе «Единой России» одобряют поправки в Уголовно-процессуальный кодекс (УПК) РФ, которые подготовила Федеральная палата адвокатов (ФПА). Об этом, как передает пресс-служба партии, заявил сопредседатель предпринимательской платформы «Единой России» Евгений Демин.

Флаг партии «Единая Россия»

«Учитывая, что в предпринимательской деятельности крайне важную роль играет личность самого предпринимателя — особенно если речь идет о малом и микробизнесе — то поправки в Уголовно-процессуальный кодекс о запрете содержания под стражей или следствием предпринимателя, в случае если оно не является обоснованным, представляются правильными, способствующими тому, чтобы следственные действия производились максимально быстро и эффективно», — отметил Демин.

Он уверен, что поправки позволят обеспечить более прозрачный, сжатый по времени процесс расследования, сделают его более объективным для обеих сторон.

«В настоящее время существует серьезное количество предпринимателей, которые находятся в процессе проведения следствия. Зачастую мы знаем, что сроки проведения этого следствия могут продолжаться или переноситься по принципам не вполне понятным участникам процесса. Теперь же понадобится предоставлять документально обоснованные этому подтверждения, и это, на мой взгляд, добавит прозрачности, уверенности в том, что две стороны стремятся завершить дело в максимально короткие сроки и с объективным результатом», — заключил Демин.

Как сообщалось ранее, документ, разработанный в ФПА, направлен на скорейшую реализацию предложений, недавно озвученных президентом РФ Владимиром Путиным. В частности, предлагается ввести запрет на изъятие электронных носителей информации в ходе следственных действий по месту ведения предпринимательской деятельности, а также по месту нахождения коммерческой организации, ее органа управления, филиала или представительства. Кроме того, ФПА предлагает дополнить статьи 109 и 110 УПК нормами о недопущении продления срока содержания под стражей при наличии необоснованных задержек производства следственных и иных процессуальных действий.