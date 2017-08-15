Великий Новгород, 15 августа, 2017, 16:07 — ИА Регнум. Мэр Великого Новгорода Юрий Бобрышев сегодня, 15 августа, провёл совещание для своих заместителей и руководителей профильных подразделений в необычном формате: чиновники отправились пешком по главным туристическим маршрутам исторической части областного центра. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе мэра, старт был дан у здания городской администрации на улице Большой Власьевской, откуда чиновники через Кремлёвский парк и Кремль проследовали на Торговую сторону города.

Ольга Ларина ИА REGNUM Уставшая туристка у пешеходного моста

У офиса туризма «Красная изба» Юрий Бобрышев обратил внимание на пустые секции велопарковки и вспомнил, что ещё несколько лет назад здесь давали напрокат велосипеды.

«И людям это очень нравилось, было востребовано. А где мы сейчас можем взять велосипед, и какой нам могут предложить веломаршрут?» — поинтересовался мэр.

Выяснилось, что велопрокатом в Кремлёвском парке занимается другая организация, которая начинает свою работу только в 11:00, что не устроило градоначальника. Бобрышев дал поручение своему первому заместителю Юрию Пшеницыну организовать прокат велосипедов на базе «Красной избы», которая является муниципальным предприятием.

У пешеходного моста обратила на себя внимание скульптура Туристки, у которой не так давно исчезла одна туфелька. Выяснилось, что оторванный вандалами башмачок найден и находится в комитете муниципального имущества, осталось его приварить обратно к постаменту.

По пути от улицы Большой Московской до Знаменского собора возникли трудности: к списку поручений добавились ремонты тротуаров по обе стороны Ильиной улицы.

Юрий Бобрышев пояснил, что в городе идёт работа над организацией новых туристических маршрутов, и развитие Торговой стороны Великого Новгорода в перспективе рассматривается как туристический кластер.

«Наша цель сегодня — посмотреть то, что у нас есть, и как можно благоустроить силами муниципалитета ряд маршрутов. Предположим, путешественник поселился в гостинице «Садко». Какие он может посетить достопримечательности? Сразу видны недочёты в этом плане. Нет информации для гостей, нет указателей, подробных карт с нанесением объектов культурного и исторического значения», — пояснил мэр Великого Новгорода.

Он заявил, что сегодняшнее «путешествие» должно стать отправной точкой при распределении 173 млн рублей, которые выделены Великому Новгороду на дорожно-ремонтные работы и поступят в городскую казну уже в ближайшее время.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, новое руководство Новгородской области во главе с временно исполняющим обязанности губернатора Андреем Никитиным называет туризм одним из приоритетов развития региона.

Читайте также: Власти: «Великий Новгород становится центром медицинского туризма»

В рамах федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в РФ» в регионе реализуется проект создания туристско-рекреационного кластера «Старорусский» стоимостью более 2 млрд рублей в городе Старая Русса.

Читайте также: Туристический кластер в новгородской Старой Руссе оценили в 2,7 млрд рублей

По данным пресс-центра правительства Новгородской области, экскурсионный поток в регионе растёт, наиболее популярными направлениями остаются Великий Новгород, Старая Русса, Валдай, Любытино и Боровичи.