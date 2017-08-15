Ярославль, 15 августа, 2017, 16:07 — ИА Регнум. Сегодня, 15 августа, делегация общественников Ярославской области передала Фонду увековечивания памяти жертв политических репрессий природные камни с территории Волголага, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве Ярославской области. Они станут частью монумента «Стена скорби» в Москве.

Http://www.yarregion.ru Камни из Волголага отправятся в Москву

«В Фонд памяти мы передаем камни с побережья Рыбинского водохранилища. Поселок Переборы был мрачной столицей Волголага. Эти камни — немые свидетели той эпохи. В Переборах в 1941 году находилось до 97 тысяч узников, из них каждый четвертый-пятый был политическим заключенным. Также везем камни из окрестностей деревни Селифонтово, где в 1938 были расстреляны 187 человек, обвиненных в антисоветской деятельности» — рассказал председатель Общественной палаты Ярославской области Сергей Березкин.

По проекту «Стена скорби» — полукруглый двусторонний горельеф длиной 30 метров и высотой 6 метров с несколькими арками. Основа композиции — устремленные ввысь фигуры, символ хрупкости человеческой жизни на фоне беспощадной системы. По замыслу автора — грузинского скульптора Георгия Франгуляна, площадь перед монументом выложат камнями из разных уголков страны, связанных с периодом политических репрессий.

Монумент будет установлен на пересечении проспекта Академика Сахарова и Садового кольца.

Церемония открытия «Стены скорби» состоится 30 октября, в День памяти жертв политических репрессий.