Киев, 15 августа, 2017, 16:04 — ИА Регнум. Ракетные двигатели, которые ранее выпускались на Украине, могли быть скопированы для КНДР. Об этом сообщил генеральный конструктор КБ «Южное» Александр Дегтярев в интервью изданию «СТРАНА.ua».

Цуканов М.В Новые МБР КНДР

"Я уверен, что никто из наших сотрудников не задействован в помощи по созданию двигателя ракеты в КНДР, — говорит Дегтярев. — А двигатели наши высоко ценятся и используются во всем мире».

При этом генеральный конструктор КБ «Южное» не исключил, что представителям иностранного государства «может быть где-то какие-то копии и удалось сделать».

По его словам, информация СМИ о возможных поставках украинских двигателей в КНДР является «выдумкой кого-то, кто желает напомнить о себе».

14 августа газета The New York Times со ссылкой на экспертный анализ сообщила, что, вероятно, успех Северной Кореи в испытании межконтинентальной баллистической ракеты стал возможным благодаря приобретению ракетных двигателей с завода «Южмаш» (Украина).

Издание опубликовало мнение специалиста по ракетам Международного института стратегических исследований Майкла Эллемана.

«Вероятно, что эти двигатели прибыли из Украины — вероятно, незаконно… — сообщил он. — Большой вопрос состоит в том, сколько их у них, и помогают ли им сейчас украинцы».

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