Мадрид, 15 августа, 2017, 16:06 — ИА Регнум. Защитник мадридского «Реала» Дани Карвахаль считает дисквалификацию Криштиану Роналду слишком суровым наказанием. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

Haberler.com Криштиану Роналду

«Это чрезмерное наказание. Думаю, Криштиану не имел намерения унизить рефери. Он был расстроен из-за красной карточки, полученной в эпизоде, в котором судья не должен был его удалять», — цитирует издание футболиста.

Он также добавил, что в команде надеются на сокращение срока дисквалификации нападающего.

Напомним, в первом матче Суперкубка Испании между «Барселоной» и «Реалом», который состоялся 13 августа на стадионе «Камп Ноу», победу со счётом 3:1 праздновал «королевский клуб».

Криштиану Роналду вышел на замену на 58-й минуте матча, забил гол и получил красную карточку. После этого он толкнул главного арбитра, за что получил пятиматчевую дисквалификацию.

Роналду пропустит четыре игры чемпионата Испании, а также ответный матч с «Барселоной», который пройдет 16 августа в Мадриде.