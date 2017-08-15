Киев, 15 августа, 2017, 16:04 — ИА Регнум. На 6,9% сократилась добыча энергетического и коксующегося угля на Украине за первые семь месяцев 2017 года по сравнению с январем-июлем 2016 года, сообщает пресс-служба министерства энергетики и угольной промышленности Украины.

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Согласно статистическим данным, в течение января-июля 2017 года на Украине добыто 21,048 млн тонн угля, из которых 2,8 млн тонн было добыто на государственных шахтах. При этом добыча угля на госпредприятиях упала гораздо сильнее — на 21,7%.

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Отмечается, что за июль на Украине добыли 2,6 млн тонн угля, в том числе на государственных шахтах — 0,39 млн тонн. Прирост дали только две угледобывающие компании — «ДТЭК Добропольеуголь» (прирост на 18,6%) и «ДТЭК Павлоградуголь» (прирост на 12,7%).

Напомним, на Украине с февраля 2017 года наблюдается энергетический кризис, вызванный блокадой Донбасса. В связи с этим правительство ищет способы заменить донбасский антрацит, а также перевести ТЭЦ с антрацитового топлива на газовый уголь.

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