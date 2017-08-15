Вашингтон, 15 августа, 2017, 15:52 — ИА Регнум. Почти 40% акций компании Microsoft стали самым крупным пожертвованием, сделанным миллиардером Биллом Гейтсом за 17 лет. Об этом сообщает Bloomberg.

Билл Гейтс

Как следует из данных федеральной комиссии по ценным бумагам, Гейтс отказался от 38% акций ради благотворительных целей. Стоимость 64 млн акций достигает $4,6 млрд.

Известно, что средства были переведены 6 июня, однако кому именно они предназначались — осталось тайной.

Согласно расчетам Bloomberg, учитывающим последний благотворительный взнос, в 1996 году доля Гейтса в Microsoft составляла 24%, тогда как сейчас сократилась до 1,3%.

В общей сложности благотворительные взносы миллиардера достигли почти $50 млрд. Так, в 1999 году Гейтс расстался с $16 млрд, в 2000 году — еще с $5,1 млрд. Текущий вклад стал крупнейшим для Гейтса с начала века.

Билл Гейтс стал заниматься благотворительностью в середине 1990-х. Один из самых состоятельных людей мира — Гейтс занимает 2-е место по версии Forbes — построил своего рода благотворительную империю.

В фонде Гейтса, созданном вместе с супругой Мелиндой, трудятся почти 1,5 тыс. человек. Активы фонда оцениваются более чем в $40 млрд.

Усилия Билла и Мелинды Гейтс направлены на борьбу с бедностью и развитие здравоохранения в странах третьего мира. Кроме того, они заняты улучшением американской образовательной системы. Фонд выделяет средства на проекты по борьбе с распространением малярии, СПИДа и полиомиелита, на разработку вакцин.

Компанию Microsoft, занимающуюся разработкой программного обеспечения, Гейтс основал в 1975 году. В 2008 году он снял с себя полномочия главы корпорации, а в 2014 году вышел и из Совета директоров.

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Как сообщало ИА REGNUM, 12 августа в соцсети Instagram появилась страничка Билла Гейтса. Свой аккаунт миллиардер назвал @tnisisbillgates. Гейтс опубликовал три снимка, сделанных во время путешествия в Танзанию.

Подписчиками Гейтса в Instagram стали более 100 тыс. пользователей. Сам же он подписался на 25 человек, в их числе — основатель Facebook Марк Цукерберг, сооснователь Instagram Майк Кригер, теннисист Роджер Федерер, бывший мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг, некоторые благотворительные организации и СМИ.