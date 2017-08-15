Ярославль, 15 августа, 2017, 15:51 — ИА Регнум. Мэр Ярославля Владимир Слепцов подарил Ярославскому зоопарку на день рождения два ведра карпов, которые на поверку оказались карасями. Об сообщает ярославский интернет-портал «Золотое кольцо».

Скриншот сюжета «Городского телеканала» Выпуск рыбы в Ярославском зоопарке

Девятилетие зоопарка отмечали 12 августа. Телекомпания «Городской телеканал» сообщила, что мэр подарил зоопарку зеркального карпа.

«Мы дарим Теймуразу Кукуриевичу подарочный сертификат на зеркального карпа и сегодня мы его запустим», — приводит слова мэра Ярославля Владимира Слепцова «Городской телеканал».

«Новых обитателей тут же запустили осваивать водоем. Делить его карпу придется с нерпами и водными птицами. Благодаря заселению рыбы, пруд превратится в полноценную экосистему», — передает «Городской телеканал».

Однако ярославские рыбаки, посмотрев видео выпуска карпов, отметили, что карпы в ведре только сверху, большинство же рыб похожи на карасей.

«Предысторию же этих зеркальных карпов на условиях строгой анонимности поведал один из работников зоопарка. Накануне торжеств руководство зоопарка поручило своим сотрудникам наловить два ведра карасей. Удивились, конечно, но распоряжение начальства исполнили добросовестно: два ведра карасей были отловлены. И вот этих-то карасей под видом зеркальных карпов и отправил в водоем к нерпам Владимир Слепцов», — сообщает портал «Золотое кольцо».

В Ярославском зоопарке обвинение в подлоге опровергают. Собеседник ИА REGNUM отметил, что в любом случае подарок мэра, скорее всего, будет съеден нерпами, живущими в водоеме.

«Пруд большой, может, рыбы, пока маленькие, смогут выжить и нерпы их не заметят. Но подросшие особи, скорее всего, будут съедены», — сказал корреспонденту ИА REGNUM сотрудник Ярославского зоопарка, пожелавший не называть его имени.

«Маленькие карпы похожи на карасей, так как и те, и другие относятся к карповым. На видео определить, что за рыба в ведре, сложно. Они похожи на карасей, но утверждать не берусь», — сказал корреспонденту ИА REGNUM соавтор книги «Рыбалка в Ярославской области» Александр Миклин.