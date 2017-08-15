Берлин, 15 августа, 2017, 15:49 — ИА Регнум. Германская авиакомпания Air Berlin подала заявление о несостоятельности и начала процедуру банкротства, пишет Der Spiegel.

A.Savin Airbus A319 авиакомпании Air Berlin

Полёты будут продолжаться в течение трёх месяцев на кредит в размере 150 млн евро, выданный правительством Германии. За указанный срок авиакомпания должна завершить все процедуры, связанные с реорганизацией и банкротством.

О том, что компания готовится к банкротству, стало известно 15 августа, после того, как главный акционер — национальная авиакомпания ОАЭ Etihad Airways — заявил о прекращении финансирования Air Berlin.

Министр экономики Германии Бригитта Циприс (Brigitte Zypries) выразила уверенность в том, что выданный кредит позволит в должной степени провести все процедуры, связанные с банкротством Air Berlin, однако усомнилась, что правительство Германии сможет взять на себя покрытие долгов авиакомпании.

Отвечая на вопрос о дальнейшей финансовой помощи авиаперевозчику со стороны федерального правительства, Циприс сказала, что решение по этому вопросу будет принято, когда для того настанет время.

Известно, что компания Air Berlin несколько лет пыталась решить свои финансовые проблемы. Осенью 2016 года с ближайшим конкурентом Lufthansa были достигнуты соглашения о предоставлении той в аренду части парка Air Berlin. Компания, по сути, на 6 лет передала 38 самолетов A319 и A320 вместе с экипажами.

Последний раз Air Berlin показала прибыль в 2016 году, близкую к нулю. Все последующие годы авиаперевозчик работал с убытками, а в 2016 цифра убытка достигла максимума — 780 миллионов евро.

Некоторые проблемы начали испытывать и пассажиры: в 2017 году авиакомпания перешла на летнее расписание в конце марта, накапливалось количество случаев, когда рейсы отменяли или переносили. Такие трудности непосредственно сказались на пользовании услугами авиакомпании — в июле 2017 года выручка снизилась на 24% по сравнению с июлем 2016 года.

На момент заявления о банкротстве Air Berlin является вторым авиаперевозчиком Германии с оборотом в 2016 году 3,79 млрд евро. Авиапарк компании насчитывает 120 воздушных судов, а количество направлений составляет 150 по всему миру.