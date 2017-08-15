Иркутск, 15 августа, 2017, 15:42 — ИА Регнум. Главные события Иркутской области в специальном обзоре ИА REGNUM

Скриншот со страницы группы «Типичный Иркутск». Vk.com Неизвестный принёс к зданию обладминистрации несколько чёрных гробов

«Чёрный» перфоманс

Иркутян сегодня, 15 августа, шокировала новость об инциденте около областной администрации. Сообщается, что неизвестный в чёрном балахоне и в маске принёс к «серому дому» несколько связанных между собой цепью маленьких гробов чёрного цвета.

Видео «чёрного» перфоманса появилось в YouTube. С какой целью это было сделано, автор видео не объясняет. Местные СМИ уточняют, что происходило это всё в начале рабочего дня. А офис, в котором готовилась акция, находится буквально через дорогу от здания администрации области.

«Сотрудники ОВД, а также кинологи буквально в течение 15−20 минут вышли на след людей, которые оставили эти предметы. Их действиям будет дана оценка в рамках административного законодательства», — цитируют «Вести Иркутск» начальника пресс-службы ГУ МВД России по Иркутской области Германа Струглина.

Вскоре появилась информация, что задержанные решили провести эту странную акцию в память о погибших год назад детях в Черемховском интернате. Напомним, в конце июля 2016 года в психоневрологическом интернате произошло массовое заражение воспитанников острой кишечной инфекцией. В результате в медицинских учреждениях городов Черемхово и Иркутска скончались четверо детей.

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Это событие иркутяне обсуждают в соцсетях. Некоторые пользователи осуждают организаторов акции, добавляя, что такими методами они ничего не добьются, но, вероятно, будут иметь проблемы с законом. А другие пользователи считают, что подобные акции «как минимум привлекают внимание общественности» к существующим злободневным проблемам.

Договорились «на берегу»

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко прокомментировал отставку председателя правительства региона Александра Битарова.

По словам главы региона, срок службы Битарова был оговорён заранее, ещё перед назначением на должность.

«Мы с Александром Семёновичем (Битаровым — прим. ИА REGNUM ) договаривались ещё «на берегу», до назначения, что он поработает, учитывая его прежний опыт в прежних двух администрациях. Поработает определенное количество времени, которое он и отработал, даже чуть побольше. Мы постоянно эту тему обсуждали, когда лучше с точки зрения управляемости правительством и управляемости его структурой, куда он сейчас вернулся, наиболее оптимальный срок. И пришли к общему выводу, что лучше это сделать к началу августа. Но это была наша изначальная договоренность», — цитирует губернатора «Иркутск онлайн».

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, уход Битарова в отставку «по собственному желанию» в августе текущего года с поста председателя облправительства стал знаковым событием для региона. Ведь именно этот политик сыграл большую роль в победе на губернаторских выборах коммуниста Левченко. В правительстве области заявили, что эта отставка вовсе не означает, что между Битаровым и Левченко возник конфликт. В то же время некоторые политологи считают, что некие «неувязки» в правительстве все же были.

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ЧП в Ангарске

В Иркутской области пьяный мужчина угрожал пистолетом фельдшеру в здании станции скорой медицинской помощи города Ангарска. Как сообщили ИА REGNUM сегодня, 15 августа, в региональном следственном управлении СКР, по факту инцидента проводится доследственная проверка.

По предварительным данным, днём 14 августа 34-летний пьяный мужчина угрожал пистолетом фельдшеру прямо в здании станции скорой медицинской помощи. Женщина нажала тревожную кнопку. Приехавшие сотрудники Росгвардии задержали злоумышленника.

Сотрудники полиции установили, что изъятый пистолет не пригоден для стрельбы. Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Добавим, из регионов России периодически поступают сообщения о нападениях на врачей. Как признаются сами медики, большую опасность для них представляют нетрезвые люди, а также наркоманы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в июне 2017 года Госдума приняла в первом чтении законопроект об ответственности за нападения на врачей. По словам вице-спикера Госдумы Ирины Яровой («Единая Россия»), предлагается комплексный подход — административные и уголовные меры ответственности.

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«Мы повышаем данную ответственность, прежде всего, для того, чтобы каждый понимал, что любые насильственные действия в отношении врача, в том числе и причинение легкого вреда здоровью и сам факт угрозы убийством, будут нести серьезную повышенную уголовную ответственность — за угрозу убийством до 5 лет лишения свободы, за причинение легкого вреда здоровью до 2 лет лишения свободы», — прокомментировала Яровая.