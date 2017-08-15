Ярославль, 15 августа, 2017, 15:31 — ИА Регнум. В Ярославле полицейские отказались возбуждать уголовное дело по доведению детей до самоубийства в соцсетях. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил депутат Ярославской областной думы Сергей Балабаев.

В Ярославле подростку дали задание «сделать надрез на венах»

В соцсети ВКонтакте есть группа «Лис», в которой за стикеры участникам предлагают выполнить те или иные задания. Подтвердить выполнение задания участник должен фотографиями. Родители одного из школьников, интересуясь, чем их ребёнок занимается в Интернете, увидели один из квестов от этой группы, который их сильно напугал. «Лис» предложил ребёнку сделать небольшой надрез на руке в районе вены. Родители ребенка обратились к депутату Балабаеву.

«Мы с родителями мальчика обратились к правоохранителям, которые, в свою очередь, сделали запрос владельцам соцсети. Ответа полицейские так до сих пор и не получили. И это очень странно. Думается, руководство ВК должно само отслеживать подобные группы и самостоятельно их блокировать. На деле же никаких мер не предпринимается», — сказал Сергей Балабаев.

Начальник Кировского райотдела полиции Ярославля Петр Хованский сообщил в официальном ответе депутату, что полиция попыталась получить IP-адреса создателей и администраторов группы, но в соцсети им такие данные пока не предоставили. В связи с чем уголовное дело возбудить отказались.

«Если ребенок проявляет агрессию по отношению к себе или сильно изменился, то родителям стоит поговорить с ним. Если он не идет на контакт, а это происходит чаще всего, то надо обратиться к психологу. Даже без ребенка, чтобы специалист дал совет родителям, как вести себя с сыном или дочерью», — сказала корреспонденту ИА REGNUM заместитель директора городского центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи Екатерина Терехова.