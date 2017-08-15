Волгоград, 15 августа, 2017, 15:26 — ИА Регнум. В администрации Волгоградской области произведены кадровые перестановки. Так, сегодня, 15 августа, стал вакантным пост председателя регионального комитета тарифного регулирования, передаёт ИА REGNUM.

Volgoduma.ru Валентин Пронин

На официальном сайте областной администрации об отставке чиновника опубликована только одна скупая фраза: «От занимаемой должности освобожден председатель комитета тарифного регулирования Волгоградской области Валентин Пронин».

Никаких причин, а также фамилии того, кто будет временно руководить ведомством, не указано.

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Как стало известно, с поста Пронин уволился по собственному желанию. Пока не будет назначен новый глава комитета, руководство будет осуществлять Татьяна Чернова, ранее работавшая в должности заместителя председателя комитета тарифного регулирования.

Как сообщается в региональных СМИ, о возможной отставке Валентина Пронина начали говорить еще накануне, 14 августа. По версии анонимных телеграмм-каналов, причин для увольнения чиновника с занимаемого поста несколько. По одной из них, покинуть пост пришлось из-за несговорчивости к просьбам вице-губернатора Валентины Гречиной, пишет издание V.1. По другой версии, Пронин якобы «что-то плохо порешал с «Газпромом», из-за чего Волгоградская область стала одной из худших в стране в плане финансовой дисциплины.

Как сообщало ИА REGNUM, на должность председателя комитета тарифного регулирования Волгоградской области Валентин Пронин был назначен в январе 2015 года. Это произошло после произведённых в структуре администрации Волгоградской области изменений. Так, «правительство Волгоградской области» было переименовано в «администрацию Волгоградской области», а министерства понизились в статусе до уровня комитетов. В новой структуре возросло число органов исполнительной власти — с 27 до 33.

Добавим, что пока на официальном сайте комитета по тарифному регулирования изменения в разделе «Руководство» не внесены и Пронин числится председателем ведомства.