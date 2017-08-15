Ярославль, 15 августа, 2017, 15:04 — ИА Регнум. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в мэрии Ярославля, Демидовский сквер не будет открыт к масштабным праздничным мероприятиям, посвященным 50-летию маршрута «Золотое кольцо».

К юбилею маршрута «Золотое кольцо» Демидовский сквер не откроют

Напомним, 28 июля на общегородском совещании мэр Ярославля Владимир Слепцов поручил завершить основные работы в центре к 15 августа.

«Вы знаете, что 19 августа мы празднуем 50-летие маршрута «Золотое кольцо», будет очень много гостей. Они должны комфортно передвигаться по центру города», — отметил тогда Владимир Слепцов.

Речь шла в том числе и о реконструкции Демидовского сквера. Мэр поручил, чтобы тот туалет, который стоит в сквере, постарались отремонтировать до праздников, и к 15 августа он уже заработал.

Но сегодня 15 августа, а территория Демидовского сквера, скрытая от посторонних глаз оградой, представляет собой печальное зрелище. Ни о каком завершении работ в ближайшее время не может быть и речи.

«К 19 августа открытия сквера не будет однозначно, задача стоит сделать все качественно, а не в угоду срокам. Поэтому работы там идут, туалет разобрали. Но сквер пока будет закрыт», — пояснили в мэрии Ярославля.

То же самое касается и ремонта дорог в центре Ярославля. Задача стояла завершить его к 15 августа.

«Погода внесла свои коррективы, подрядчик, конечно, не успеет, у него нормативный контрактный срок до октября. С точки зрения контрактных обязательств они сроки не срывают».

Так что гостям, прибывшим на юбилей маршрута «Золотое кольцо», придется увидеть «разгромленный» центр города.