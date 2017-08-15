Новосибирск, 15 августа, 2017, 20:56 — ИА Регнум. Посольство Великобритании организует на Новосибирском литературном фестивале «Новая Книга. Том II» два научно-популярных мероприятия: мастер-класс по научным коммуникация и выставку победителей конкурса Wellcome Image Awards.

Фото: пресс-служба фестиваля Новая книга. Том II

На мастер-классе «Популяризируя науку: как устроить большой взрыв» Айвин Финн, менеджер по научным коммуникациям Diamond Light Source (Великобритания), расскажет о том, как сложные научные открытия донести до общественности простым языком, как заинтересовать широкую аудиторию глобальными проблемами и как продвигать науку и инновации в массы.

Участники мастер-класса смогут опробовать приобретенные знания в ходе интерактивной сессии. Целевой аудиторией занятия станут популяризаторы науки, ученые и журналисты.

Wellcome Image Awards — ежегодная международная премия научной фотографии, которую в России показывает Политехнический музей. Выставка ее победителей продемонстрирует зрителям различные методы изображения науки, биологии и медицины — от фотографий и иллюстраций до микроскопии высокого разрешения и термографии.

Фестиваль «Новая Книга. Том II» пройдет в Новосибирске с 15 по 17 сентября. Мероприятие стало народным проектом и будет проводиться на средства, собранные на краудфандинговой платформе «Планета.ру».