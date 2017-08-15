Киев, 15 августа, 2017, 14:51 — ИА Регнум. Порядка 130 полноприводных санитарных машин «Богдан» закупит министерство обороны Украины для нужд ВСУ в 2017 году, сообщает 15 августа пресс-служба оборонного ведомства.

Autowp.ru Богдан-2251

Согласно сообщению, закупки пройдут в рамках государственного оборонного заказа. Бронированные эвакуационные автомобили «Богдан» предназначены для транспортировки раненных с поля боя до госпиталя.

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Также в ВСУ планируется переоборудовать малые бронированные тягачи и бронемашины «Саксон» под бронированную эвакуационную технику. По словам спикера Минобороны Украины полковника Максима Прауты, военнослужащие ВСУ в Донбассе уже «полностью обеспечены индивидуальными аптечками».

Напомним, бронированные санитарные автомобили «Богдан-2251» начали производиться на Украине в 2016 году. В основу машины легло шасси китайского пикапа Great Wall Wingle 5, поскольку оригинальное изобретение украинского автопрома не удовлетворяло нужным требованиям.

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