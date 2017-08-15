Кабул, 15 августа, 2017, 14:44 — ИА Регнум. Открытое письмо с призывом полного вывода войск из Афганистана направлено президенту США Дональду Трампу членами группировки «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом 15 августа сообщает Associated Press.

Илья Репин, «Запорожцы», 1880-1891 Письмо запорожцев турецкому султану

Послание, написанное по-английски, было передано журналистам через представителя исламистского движения Забихуллаха Муджахида.

Авторы письма заявляют, что Трамп не должен поручать военным генералам проведение американской политики в Афганистане. Главе США стоит объявить о выводе войск с территории страны вместо того, чтобы наращивать численность военной группировки.

Талибы отмечают, что благодаря выводу войск станет возможен «конец унаследованной войне». Ответственность за происходящее в Афганистане насилие возложена в письме на иностранные войска — в тексте они названы «оккупационными».

Исламисты также обвинили возглавляемую Вашингтоном коалицию в разрушении страны. По их мнению, Афганистан стал одной из наименее безопасных стран, его экономика — подорвана.

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Как сообщало ИА REGNUM, спецпредставитель президента РФ по Афганистану Замир Кабулов назвал американскую кампанию в Афганистане провалившейся. Он заявил, что США стоит вывести свои войска из страны, которая фактически превратилась в инкубатор мирового терроризма.

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