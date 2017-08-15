Липецк, 15 августа, 2017, 14:45 — ИА Регнум. В Липецке 15 августа завершили свою работу троллейбусные маршруты. Мэрия заменила их автобусами.

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Председатель департамента транспорта Александр Алынин на предшествовавшей «дню икс» пресс-конференции рассказал, что за такое решение проголосовали сами липчане. В городе проводили социологический опрос, и больше половины высказавшихся были против троллейбусов.

Избавиться от троллейбусов горожане были готовы по двум причинам: во-первых, троллейбусы проигрывают автотранспорту в скорости, а во-вторых — они находятся в плохом техническом состоянии. По данным мэрии, из всех троллейбусов на маршруты выходило только 10−12 машин, что составляет 2% от общего количества работающего общественного транспорта (575). При этом содержать приходится всю контактную сеть, подстанции, службу энергохозяйства предприятия — людей и спецтехнику.

«К вопросу отмены троллейбусного движения мы шли долго. Ключевой момент для принятия решения — развитие транспортных технологий. Сейчас троллейбусы заменяем автобусами, в дальнейшем рассматриваем возможность закупки электробусов», — заявил Алынин.

Электробусы и газомоторные автобусы тестируют в Липецке прямо сейчас. Электробус, хоть и стоит немало, в эксплуатации будет экономней троллейбуса. Кроме того, в летних испытаниях он показал себя хорошо — остальное будет ясно зимой.

Впрочем, сам же Алынин рассказал и о других проблемах, на которые обратили внимание горожане в ходе все того же опроса. Почти 40% опрошенных считают весь городской транспорт изношенным. В мэрии отчитались, что этот вопрос уже решают с помощью 21 нового автобуса — столько обновленных машин вышло на маршруты в июне. Это первая масштабная закупка для муниципального перевозчика с 2010 года.

Правда, у местных СМИ появлялись данные, что с новым транспортом, на закупку которого потратили более 150 млн рублей, уже возникли проблемы и восемь из 21 машины по разным причинам вышли из строя. Сейчас все автобусы находятся на гарантии, но предприятие заранее готовится к неожиданностям и планирует закупить запчасти.

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Дальше власти хотят обновить подвижной состав не только муниципального транспортного предприятия, но и частных перевозчиков. Для этого запустят программу субсидирования — бюджет будет возмещать предпринимателям до 15% средств, потраченных на обновление машин.

В сентябре в Липецке планируют ввести новый проект расписания для всего городского транспорта. Изменения в маршрутах общественного транспорта затронут и движение трамваев. До конца года будет размещен заказ на разработку технико-экономического обоснования изменения трамвайной сети. Этот вида транспорта, считают власти, будет востребован в новых микрорайонах.

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Что касается главного пункта «транспортной реформы», безналичных транспортных карт, — то перейти на них планируют около 75% горожан. При этом липчане жалуются на несовершенство программного обеспечения системы. Со сбоями в работе терминалов сталкивались 65% опрошенных. Другие проблемы владельцев карт заключаются в том, что терминалов в автобусах мало (на это указали 16% респондентов), точек пополнения карт в городе тоже пока не хватает (14%), а водители не все принимают оплату через терминал (по этой претензии мэрия не приводит процент высказавшихся).

Сейчас, по словам Алынина, весь общественный транспорт оснащен терминалами, специалисты устраняют сбои в программном обеспечении. С 14 августа купить транспортную карту и положить на нее деньги можно в 31 филиале «Сбербанка» и в 17 отделениях «Липецккомбанка», а только для покупки карты доступны и на почте.

Вопрос о сохранении проездных билетов власти только прорабатывают. Хотя проект безналичной системы оплаты не предусматривал работу с проездными, их введение для льготных категорий не исключают. Если на техническом и правовом уровне проблему удастся решить, администрация города выйдет с соответствующим предложением в горсовет.

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Как уже сообщало ИА REGNUM, с 1 июля по 1 августа в регионе общественный транспорт перешел на безналичную систему оплаты. С 1 августа и в муниципальных, и в коммерческих автобусах проезд стоит 22 рубля при оплате наличными и 17 — по транспортной карте. «Транспортная реформа» вызвала споры: перевозчики опасались, что останутся без прибыли, пассажиры — что их будут обманывать перевозчики, и те и другие страдали из-за сбоев в работе электроники.

Также после этого депутат горсовета Николай Быковских обращался к прокурору с требованием предотвратить ликвидацию троллейбусного сообщения. По мнению депутата, транспортная компания намеренно «забросила» троллейбусы и не следит за их состоянием, чтобы «скомпрометировать работу электротранспорта». Тогда — а дело было в начале июля — решения о ликвидации троллейбусов власти еще не приняли, хотя кажется, что обсуждать этот вопрос перед решающим шагом должны были давно.