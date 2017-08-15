Обнинск, Калужская область, 15 августа, 2017, 15:06 — ИА Регнум. В калужском Обнинске осудили 12 членов организованной преступной группы наркоторговцев. Фигуранты приговорены к лишению свободы на сроки от 10,5 до 17 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Об этом 15 августа сообщила корреспонденту ИА REGNUM начальник уголовно-судебного отдела прокуратуры Калужской области Светлана Склярова.

Тюрьма

Ещё одной участнице группировки, с учётом её роли в совершении преступления и наличия ребенка-инвалида, назначили более мягкое наказание в виде 4,5 лет лишения свободы. Двенадцатой осужденной, с учётом явки с повинной и наличия малолетних детей, также смягчили наказание до 5 лет лишения свободы условно с испытательным сроком в 3 года.

По словам Светланы Скляровой, обнинский городской суд Калужской области вынес решения в отношении семи граждан Таджикистана в возрасте от 23 до 26 лет, 30-летней гражданки Молдавии, троих жителей Калужской области в возрасте от 23 до 25 лет, а также 25-летнего преступника из Подмосковья.

Все участники группировки были признаны виновными в незаконном обороте наркотических средств и их аналогов в составе ОПГ.

Так, было установлено, что в период с конца августа 2014 года до 8 октября 2014 года преступники осуществляли в Обнинске так называемый «бесконтактный» (путём закладок в тайники) сбыт курительных смесей. Группировкой, в состав которой входили изготовители, контролёры, наркокурьеры, «закладчики» и ответственные за распределение денег участники, руководил 24-летний гражданин Таджикистана.

Доказано, что на совести членов ОПГ не менее шести операций по незаконному сбыту наркотиков, а также семь покушений на сбыт и изготовление 584 г «товара».

Подсудимые отрицали, что действовали в составе ОПГ, однако обвинителем были представлены доказательства вины, опровергавшие версию защиты и самостоятельной работе преступников.

Напомним, в первом полугодии 2017 года калужские правоохранители изъяли из незаконного оборота более 11 кг наркотических средств и сильнодействующих веществ. Раскрыто 15 преступлений, связанных с организацией либо содержанием притонов для потребления запрещённых веществ.

В 2016 году в области выявили 985 актов незаконного оборота наркотиков. Пресечена деятельность 17 наркопритонов, перекрыто 2 контрабандных канала, раскрыто 5 преступлений, связанных с легализацией денежных средств, полученных преступным путем. Пресечена незаконная деятельность 407 лиц, связанная с незаконным оборотом наркотиков. 68 из них являются иностранными гражданами: 30 граждан Украины, 23 гражданина Таджикистана, 9 — Узбекистана, 3 — Белоруссии и по 1 гражданину Грузии, Армении и Молдавии. Осуждены 383 человека. К лишению свободы приговорены 253 гражданина. В целом, наркоситуация в регионе оценивается как «напряженная» — в 2,2 балла. Наиболее сложная наркообстановка отмечается в Калуге, Обнинске и в Боровском районе.