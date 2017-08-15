Киев, 15 августа, 2017, 14:33 — ИА Регнум. Информация Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ о задержании агента Службы безопасности Украины (СБУ) в Крыму является провокацией. Об этом заявила спикер Службы безопасности Украины (СБУ) Елена Гитлянская в эфире телеканала «112 Украина».

Цитата из х/ф «Бриллиантовая Рука», реж. Леонид Гайдай, 1968 год, СССР «Не виноватая я!»

По ее словам, ФСБ использует «фейковые новости» об арестах якобы украинских диверсантов с целью «запугивания» населения в Крыму.

При этом Гитлянская добавила, что у спецслужб Украины пока нет точной информации о личности задержанного в Крыму гражданина страны.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 12 августа в Крыму был задержан агент СБУ, планировавший диверсии на объектах инфраструктуры. В ходе обыска у диверсанта обнаружили тротиловые шашки, механизм для приведения в действие взрывного устройства, гранату РГД-5 и др.

По данному факту было возбуждено уголовное дело.

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